Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше — Finance.ua
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Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше

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Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше
Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше
У другому кварталі 2023 року середня щомісячна зарплата в Чехії (до вирахування податків) зросла на 3101 крону в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 43 193 крони. Такі дані у понеділок, 4 вересня, опублікувало Чеське статистичне управління.
Номінально середня зарплата зросла на 7,7%, проте на практиці мешканці республіки цього не відчули. Якщо відрахувати інфляцію (у другому кварталі вона становила 11,1%), то вийде, що реальна середня зарплата навпаки зменшилася — на 3,1%.
У свою чергу медіанна зарплата (рівень доходу, вищий і нижчий за який заробляє однакову кількість працівників) у міжрічному порівнянні зросла на 7,8% і склала 36 816 крон. У чоловіків вона була більша, ніж у жінок — 39 847 крон проти 33 862 крон. При цьому у 80% жителів країни трудовий дохід перебував у діапазоні від 19 320 до 70 247 крон на місяць.
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Найбільш високооплачуваною у другому кварталі 2023 року була сфера фінансів та страхування — у середньому працівники отримували 76 664 крони на місяць. За нею слідували сфера інформаційних технологій (75 522 крони/місяць), а також сфера виробництва та монтажу електричних, опалювальних, газових та вентиляційних систем (62 995 крон/місяць).
Найнижча середня зарплата у четвертому кварталі була у ресторанному та готельному бізнесі - 25 498 крон/місяць.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
uamedia
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