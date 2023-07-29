Скільки заробляють affiliate-менеджери: цікава статистика — Finance.ua

Скільки заробляють affiliate-менеджери: цікава статистика Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Скільки заробляють affiliate-менеджери: цікава статистика

Зазначимо, аffiliate-менеджер/ка — це по суті менеджер, який працює напряму з партнерами (вебмайстрами, байерами, медіа-компаніями), аналізує якість трафіку та допомагає масштабувати результат.

Компанія Zeeks провела анонімне зарплатне опитування серед affiliate-менеджерів. Медіана всіх респондентів за віком склала 30 років, а 66% опитаних перебувають зараз в Україні. Портал robota.ua ділиться ключовими результатами дослідження.

Як зазначають у компанії, досліджуючи портрет SEO-спеціалістів, виявилося, що серед них у 2 рази більше жінок, а от серед affiliate-менеджерів ситуація протилежна — більше фахівців-чоловіків (68,1%). Медіана всіх респондентів за віком склала 30 років, а 66% опитаних перебувають зараз в Україні.

52% опитаних працюють у продуктових компаніях, а найпоширеніша ніша проєктів — iGaming (74,1%).

Для посади affiliate-менеджер важливий високий рівень англійської, оскільки вони представляють інтереси компаній на міжнародних конференціях та ведуть переговори з партнерами щодо умов співпраці. Дослідження показало, що респонденти з рівнем англійської мови С1-С2 заробляють на 12−50% більше.

Зарплати Middle affiliate-менеджерів

Мінімальна зарплата серед опитаних мідлів — 600 $. Респондент вказав, що працює 2−3 роки в affiliate-компанії в ніші iGaming, має рівень англійської В2 та бонусну систему у розмірі 17% від ставки.

Максимальна зарплата — 6000 $. Анкета від працівника CPA-мережі в ніші iGaming з досвідом роботи понад 3 роки, рівнем англійської С1 та розміром бонусів 60% від ставки.

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Окрім мінімальної та максимальної заробітної плати, експерти визначили середні показники та моду — значення, що найчастіше зустрічається серед отриманих анкет за різним стажем роботи.

Якщо порівнювати рівень винагороди відносно типу компанії, то спеціалісти грейду мідл найбільше заробляють у СPA network — в середньому 3110 $, що на 50% більше, ніж в affiliate-компаніях.

Розмір бонусних винагород в affiliate-компаніях більший, ніж у продуктових, і в середньому для всіх фахівців складає 67%, де середня частка бонусної виплати не перевищує 51%. CPA network-компанії виплачують від 5 до 60%.

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