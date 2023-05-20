Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської — Finance.ua

Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської

Рівень англійської хоча б Upper intermediate вимагають 60% IT-вакансій.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Для 16% достатньо Pre-intermediate. При чому відсоток таких вакансій поступово збільшується вже рік. Для порівняння: в квітні 2022 року це було лише 10%.

Категорії, де найчастіше вимагають добре знати англійську

Scrum Master — 93% вакансій, опублікованих за останні 30 днів з вимогою upper-intermediate або fluent;

Salesforce — 83%;

Technical Writing — 80%;



Lead — 78%;



Sales — 78%;



Ruby — 78%.



Категорії, де найменше вакансій з високими вимогами до англійської

PHP — 44%;

QA — 43%;

iOS — 42%;

Sysadmin— 25%;

Artist — 23%.



Нагадаємо, раніше DOU провів дослідження , скільки Trainee/Junior-спеціалістів ІТ-компанії потребували у 2022 році. Так, усього за минулий рік вони найняли 3989 початківців в Україні та 185 за кордоном.

Довідка Finance.ua:

протягом 2022 року частіше звільняли фахівців невеликі компанії: 28% тих, хто втратив роботу і шукає нову, працювали у компаніях до 50 людей проти 23% з-поміж тих, хто сьогодні в них працює;

після сплеску на початку великої війни заробітки ІТ-експорту скорочуються. За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив $1,68 млрд. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав $2 млрд;

у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.

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