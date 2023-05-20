Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської — Finance.ua
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Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської

Особисті фінанси
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Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської
Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської
Рівень англійської хоча б Upper intermediate вимагають 60% IT-вакансій.
Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Для 16% достатньо Pre-intermediate. При чому відсоток таких вакансій поступово збільшується вже рік. Для порівняння: в квітні 2022 року це було лише 10%.

Категорії, де найчастіше вимагають добре знати англійську

  • Scrum Master — 93% вакансій, опублікованих за останні 30 днів з вимогою upper-intermediate або fluent;
  • Salesforce — 83%;
  • Technical Writing — 80%;
  • Lead — 78%;
  • Sales — 78%;
  • Ruby — 78%.
Djinni назвав вакансії з найбільшими вимогами до англійської

Категорії, де найменше вакансій з високими вимогами до англійської

  • PHP — 44%;
  • QA — 43%;
  • iOS — 42%;
  • Sysadmin— 25%;
  • Artist — 23%.
Нагадаємо, раніше DOU провів дослідження, скільки Trainee/Junior-спеціалістів ІТ-компанії потребували у 2022 році. Так, усього за минулий рік вони найняли 3989 початківців в Україні та 185 за кордоном.

Довідка Finance.ua:

  • протягом 2022 року частіше звільняли фахівців невеликі компанії: 28% тих, хто втратив роботу і шукає нову, працювали у компаніях до 50 людей проти 23% з-поміж тих, хто сьогодні в них працює;
  • після сплеску на початку великої війни заробітки ІТ-експорту скорочуються. За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив $1,68 млрд. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав $2 млрд;
  • у квітні загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua зменшилася. Проте якщо порівнювати з минулим роком, стало більше нетехнічних вакансій, особливо для початківців. Тим часом конкуренція серед кандидатів зростає вже рік і є рекордною.
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