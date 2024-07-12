Скільки заробляти, аби отримати пенсію в 15 тисяч гривень: як розрахувати виплати — Finance.ua

Скільки заробляти, аби отримати пенсію в 15 тисяч гривень: як розрахувати виплати Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Скільки заробляти, аби отримати пенсію в 15 тисяч гривень: як розрахувати виплати

Деякі українці можуть отримати пенсію в 15 тисяч гривень. Для цього вони повинні мати повний страховий стаж 35 років та зарплатню в 3,16 раза вищу за середню. Детальніше про це розповіло видання «Обозреватель».

Як отримати пенсію 15 тисяч гривень

При наявності страхового стажу в 35 років особа повинна мати зарплатню в 3,16 раза вищу за середню, тобто близько 48 778,9 гривні. Тоді як при стажу в 40 років для пенсії в 15 тисяч гривень зарплата повинна бути у 2,76 раза вища за середню — 42 681,6 гривні.

Виплати пенсіонерів

Близько 2,7 мільйона з 10,1 мільйона пенсіонерів продовжують працювати, їхні середні виплати становлять 6 тисяч гривень. Ще 2,6 мільйона літніх людей отримують пенсію до 3 тисяч гривень, 1,7 мільйона — від 3 до 4 тисяч гривень, тоді як виплати від 4 до 5 тисяч гривень призначили 1,8 мільйона людей.

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Більшість пенсіонерів отримують виплати до 5 тисяч гривень, а високі від 10 тисяч гривень мають 1,2 мільйона громадян. Крім цього, частина українців (67,5 тисяч) отримують пенсію нижчу за мінімальну — 1,4 тисячі гривень. Зокрема, йдеться про громадян, які не мають потрібного стажу для отримання вікової пенсії. Ще 283 тисяч осіб отримують мінімальну пенсію — 2361 гривню.

Довідка Finance.ua:

У Мінсоцполітики заявили, що ситуація із пенсійними виплатами в Україні критична.



Лише 9,5 млн українців сплачують ЄСВ, а пенсію отримують 11 млн пенсіонерів. Тому спроєктовано зміни до чинного законодавства, щоб зробити солідарні пенсії більш справедливими.



Закон щодо врахування до страхового стажу українців періоду роботи за межами України набув чинності. Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

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