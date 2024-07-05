Закон про страховий стаж українців за кордоном: що він передбачає — Finance.ua

Закон про страховий стаж українців за кордоном: що він передбачає Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Закон про страховий стаж українців за кордоном: що він передбачає

Закон щодо врахування до страхового стажу українців періоду роботи за межами України набув чинності.

Про це повідомив омбудсман України Лубінець Дмитро.

Що це означає? Законом врегульовуються, зокрема, питання:

обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

порядку виплати пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, а також тих, які проживають на ТОТ України або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію.

Що побачимо на практиці

Як повідомляло Міністерство соціальної політики, тепер для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

«Звертаємо увагу, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. „пропорційний“ принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, — тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном», — йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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