Скільки витрачає держава на освіту однієї людини творчої професії — Finance.ua
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Скільки витрачає держава на освіту однієї людини творчої професії

Казна та Політика
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Скільки витрачає держава на освіту однієї людини творчої професії
Скільки витрачає держава на освіту однієї людини творчої професії, Фото: freepik
Середня вартість навчання однієї людини творчої професії для держави становить 2 млн грн.
Про це повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
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За його словами, це не максимально верифікована оцінка, вона для різних творчих спеціальностей і напрямів різна.
«Ця цифра 2 млн грн — це приблизно та вартість, яку вкладає держава, приватна особа, батьки, щоб отримати необхідний, конкурентоспроможний на ринку праці рівень володіння мистецькими та культурними практиками», — сказав Карандєєв на всеукраїнському форумі «Культура під час війни. Людський капітал» у середу в Києві.
Зазначається також, що середня тривалість підготовки людини творчої професії становить 15 років: 6−8 років мистецька школа, 4 роки коледж, 4 роки — виш.
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Нагадаємо, через надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку Міністерство освіти і науки України змінює правила вступу на третій рівень вищої освіти.
За даними Євростату, кожен десятий житель Європи віком від 15 до 29 років не працює і не навчається (у ЄС цей показник позначають як NEET).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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