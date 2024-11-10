Скільки в Україні багатих та бідних людей: відповідь нардепа — Finance.ua

Скільки в Україні багатих та бідних людей: відповідь нардепа Сьогодні 14:12

Скільки в Україні багатих та бідних людей: відповідь нардепа

Понад 40% українців вважають себе представниками середнього класу, проте їхні реальні доходи не відповідають цьому рівню.

Про це повідомив народний депутат від партії «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко під час ефіру на Новини.Live.

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За його словами, серед тих, хто вважає себе середнім класом, під час воєнного часу лише менше 7% насправді мають доходи, які відповідають цьому рівню.

«Потенційний середній клас — людей, які вважають себе такими в Україні, в нас таких більше 40%. Тих, хто є ним по факту за доходом це зараз підчас війни становить менше 7%», — сказав він.

Кількість людей, які належать до заможного класу в Україні, за словами Ніколаєнка, складає менше 1−1,5%.

Скільки людей належить до бідного класу

При цьому, за його словами, багатого класу серед населення за рівнем доходів в Україні зараз менше 1−1,5%.

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Таким чином він зазначив, що за рівнем доходів в Україні зараз 92% бідного класу.

Нагадаємо, більше половини українців восени 2024 року основним джерелом доходів називають заробітну плату (54,4%). Ця частка збільшилася в порівнянні з 2021 роком, коли вона становила 50,1%.

УНІАН За матеріалами:

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