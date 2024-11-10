Скільки в Україні багатих та бідних людей: відповідь нардепа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки в Україні багатих та бідних людей: відповідь нардепа

88
Скільки в Україні багатих та бідних людей: відповідь нардепа
Скільки в Україні багатих та бідних людей: відповідь нардепа
Понад 40% українців вважають себе представниками середнього класу, проте їхні реальні доходи не відповідають цьому рівню.
Про це повідомив народний депутат від партії «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко під час ефіру на Новини.Live.
Читайте також
За його словами, серед тих, хто вважає себе середнім класом, під час воєнного часу лише менше 7% насправді мають доходи, які відповідають цьому рівню.
«Потенційний середній клас — людей, які вважають себе такими в Україні, в нас таких більше 40%. Тих, хто є ним по факту за доходом це зараз підчас війни становить менше 7%», — сказав він.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Кількість людей, які належать до заможного класу в Україні, за словами Ніколаєнка, складає менше 1−1,5%.

Скільки людей належить до бідного класу

При цьому, за його словами, багатого класу серед населення за рівнем доходів в Україні зараз менше 1−1,5%.
Читайте також
Таким чином він зазначив, що за рівнем доходів в Україні зараз 92% бідного класу.
Нагадаємо, більше половини українців восени 2024 року основним джерелом доходів називають заробітну плату (54,4%). Ця частка збільшилася в порівнянні з 2021 роком, коли вона становила 50,1%.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.