Скільки українські програмісти можуть заробити в Польщі — Finance.ua

Скільки українські програмісти можуть заробити в Польщі

Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Скільки українські програмісти можуть заробити в Польщі

Портал із вакансіями для спеціалістів у сфері ІТ провів дослідження ринку працевлаштування в Польщі у IT-сфері.

Як з’ясувалося, за рік кількість вакансій там зросла на понад 47%, а українські програмісти можуть розраховувати на вищу заробітну плату ніж в Україні.

Що із зарплатами?

Верхня медіана заробітної плати у випадку контрактів B2B (компанії з приватним підприємцем) становила 21 000 злотих ($4 909) нетто + ПДВ.

У 2021 році — 13 400–18 400 злотих ($3100-4300) нетто + ПДВ. Це означає, що нижня медіана зарплат зросла більше ніж на 10%, а верхня — на 12%.

Працевлаштовані на підставі трудового договору можуть розраховувати на зарплату від 10 700 до 17 000 злотих брутто (від $2500 до $3970) . У цьому випадку нижня медіана зарплат збільшилась на 6%, а верхня — майже на 12%.

Читайте також Зарплата Польщі: що потрібно знати українським біженцям

«Помітно зростає популярність посад, не пов’язаних із програмуванням. У першому кварталі 2022 року найбільш оплачуваними фахівцями в Польщі стали проджект-менеджери та продуктові менеджери. Зарплати цих спеціалістів сягнули 20 000 злотих ($4600)», — зазначає Томаш Буйок, генеральний директор No Fluff Jobs.

Польські працедавці охоче влаштовують на роботу українців. Про це свідчить збільшення кількості вакансій на порталі з оголошеннями про роботу No Fluff Jobs, до яких компанії додають позначку з українським прапором — вона означає, що компанія готова працевлаштувати українців.

Читайте також У яких сферах іноземцям найпростіше буде знайти роботу в Польщі

За даними No Fluff Jobs, щомісяця на кандидатів з України, які можуть працювати у Польщі чи дистанційно з інших країн Європейського Союзу або України, чекають понад 1000 вакансій.

На польському ІТ-ринку також починають з’являтись українські компанії, які відкривають свої філії в польських містах, зокрема Intellias, AllStarsIT, Genesis та багато інших. З іншого боку, польські компанії починають наймати програмістів в Україні на дистанційні посади або ж підтверджують свої наміри про відкриття офісу після завершення війни.

Довідка Finance.ua:

під час пошуку роботи в Польщі українці часто стикаються з такими поняттями, як заробітна плата «брутто» і «нетто»;

зарплата брутто — це сума, яку зазвичай вказують в договорі про працевлаштування, але вона не включає в себе виплати податків та зборів;

зарплата нетто — це та сума, яку отримає працівник «на руки» після того, як будуть сплачені всі збори і податки.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.