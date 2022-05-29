У яких сферах іноземцям найпростіше буде знайти роботу в Польщі — Finance.ua
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У яких сферах іноземцям найпростіше буде знайти роботу в Польщі

Вчора 16:00Особисті фінанси
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У Польщі за перші два тижні травня кількість вакансій для іноземців зросла на 35-40%, а от дефіцит кадрів значно посилюється.
Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Згідно з даними Gremi Personal, найбільше попит на заробітчан у таких галузях:
  • харчовій промисловості;
  • торгівлі;
  • логістиці;
  • електронній комерції.
Для чоловіків кількість пропозицій зросла майже на 20%, однак таких працівників стає все менше.
«У найближчі тижні дефіцит кадрів посилиться. Підприємства відчуватимуть нестачу не лише приблизно 80-100 тисяч українців, що після початку війни виїхали захищати свою країну, але також сотень тисяч сезонних робітників із України, які цього року не приїдуть до Польщі», — вважають аналітики.
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За словами директора департаменту рекрутації Gremi Personal Анни Джоболди, ставки зберігаються на довоєнному рівні, однак з початком сезону можуть зрости зарплати у галузях, які передбачають важку фізичну працю.
Зазначається, що, згідно з опитуванням Головного управління статистики Польщі, кожна третя компанія у сфері виробництва назвала перешкодою для своєї роботи нестачу кваліфікованих працівників.
Ще у березні та квітні безробітних чоловіків-заробітчан було більше, оскільки деякі польські компанії, які до війни співпрацювали з російським бізнесом і згодом обмежили свою діяльність, першими, звісно, звільнили іноземців.
Наразі деякі вакансії на польських підприємствах закривають жінки, зокрема біженки з України, однак дедалі більше українок повертаються додому і не мають наміру працювати в чужій країні.

На українців полюють шахраї

У Польщі активізувались російськомовні аферисти, які полюють на українців, що змушені були залишити дім через війну.
Найпопулярніша схема обману — банківське шахрайство, оскільки з початком повномасштабного вторгнення великі польські банки набрали російськомовних консультантів для обслуговування великої кількості біженців.

Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

Після цього кажуть, що з їхнього рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих, і вивідують у жертви персональні дані, за допомогою яких спустошують рахунок.
Шахраї скористалися цим і почали телефонувати щойноприбулим українцям, які нещодавно відкрили рахунки у польських установах, і представлятися працівниками фінустанови.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐
За матеріалами: Сьогодні
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