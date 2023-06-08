Скільки українцям можна перебувати у Польщі — Finance.ua

Скільки українцям можна перебувати у Польщі Сьогодні 08:00

Скільки українцям можна перебувати у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав запропоновані зміни до Спецзакону. Відтепер легальне перебування українців у Польщі продовжено до 4 березня 2024 року. Відповідні поправки були підписані президентом Польщі 29 травня 2023.

Про це пише ukrainianinpoland.pl

У зв’язку зі змінами також продовжено:

Строки дії національних віз.

Строки дії карт побиту.

Строки дії польських документів, що підтверджують особу.

Строки дії документів толерованого перебування.

У другій половині квітня на урядовому сайті Республіки Польща з’явилося повідомлення про те, що 12 квітня Сейм Польщі проголосував за внесення змін до Спецзакону про допомогу громадянам України, які виїхали до Польщі у зв’язку з війною. У статті 12 документу Сеймом було ухвалено такі зміни:

якщо громадянин України, який прибув легально на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року, заявляє про свій намір залишитися на території Республіки Польща, його перебування на цій території буде вважатися легальним до 4 березня 2024 р.;

перебування дитини, яка народилася на території Республіки Польща матір'ю, котра підпадає під вищезазначену категорію, є легальним протягом періоду, що стосується матері;

якщо йдеться про громадянина України, який має Карту поляка й легально прибув на територію Республіки Польща з після 24 лютого 2022р., і декларує намір залишитися на території Республіки Польща, його перебування важається легальним до 4 березня 2024 року, те саме стосуєтсья й найближчих членів його сім'ї.

Хто з українців може легально залишитися в Польщі довше?

Згідно із внесеними змінами, діти та дорослі, які заїхали після 24 лютого 2022 року, а також це стосується опікунів неповнолітніх, за певних умов легально можуть залишатися на території Польщі трохи довше, а саме — до 31 серпня 2024 року:

якщо це діти, які на 4 березня 2024 р. перебувають у дошкільному навчальному закладі;

якщо діти здобувають обов’язкову шкільну чи іншу освіту — у польських або українських школах, у тому числі дистанційно;

якщо особа не пізніше 2022/2023 навчального року розпочала навчання в гімназії, ліцеї або школі для дорослих (branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych).

Також до 30 вересня 2024 року дозволено залишитися на території Польщі учням, які складатимуть того року іспит на атестат зрілості (egzamin maturalnу).

Прочитати повний текст змін до Спецзакону можна тут . Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих зазначених у ньому положень, які набирають чинності з іншого терміну.

Читайте також Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн

Які зміни вже були внесені до Спецзакону для українців у Польщі

У своєму первинному вигляді цей закон був прийнятий 12 березня й регулює становище біженців у Польщі з початку війни, включаючи законність їхнього перебування, право на освіту та роботу, доступ до охорони здоров’я. Раніше до Спецзакону вже вносилися поправки, які регулювали, наприклад, умови для осіб, які ведуть бізнес у Польщі. Нововведення, запроваджені в січні 2023 року, стосуються загальних умов перебування українських біженців на території Польщі та встановлення нових обов’язків для вимушених мігрантів. Як зазначалося в проєкті змін до Закону:

До теперішнього часу дія Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни […] принесла досвід, який свідчить про необхідність чергового внесення змін, що полягають в уточненні окремих його положень, зміні деяких прийнятих рішень, а також доповненні його новими нормами.

Читайте також Україна та Польща планують побудувати газопровід для збільшення потужностей з транспортування газу

Основна частина зазначених в проєкті змін та уточнень чинних положень Спецзакону стосується, головним чином, таких питань, як:

легалізація українців на території Польщі, строки перебування та перетин кордону українцями;

врегулювання процедури допомоги біженцям у місцях колективного проживання;

розширення та диверсифікація системи пільг для українців.

Запрошуємо вас приєднатися до нашого каналу в Telegram за посиланням https://t.me/ukrainianinpolandpl та до Фейсбуку за посиланням https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl . Команда нашого порталу щодня підбирає для вас найкращі новини та найактуальніші поради.

Дозвіл на проживання для українців, які заїхали після та до початку війни

Завдяки січневому законопроєкту про внесення змін до Спецзакону, передбачено, що українці, які перебувають на території Республіки Польща на умовах тимчасового захисту, для продовження свого легального перебування в країні не повинні подавати заявку на отримання дозволу на проживання (karta pobytu). Навіть якщо їхній строк перебування в Польщі вже перевищив дев’ять місяців. Поточну відмову від цієї процедури Міністерство внутрішніх справ та адміністрації аргументує тим, що це може призвести до організаційного колапсу у відповідних державних установах. Крім того, на сьогодні в цьому немає об'єктивної потреби. Адже, згідно зі Спецзаконом, українські втікачі від війни мають право на цілком легальних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців від 24 лютого 2022 року (до 24 серпня 2023 року).

Тож у оновленому варіанті закону виключили пункт, який надає біженцям із України право на отримання звичайного дозволу на тимчасове перебування після дев’яти місяців перебування в Польщі (у первинному варіанті Спецзакону передбачалася така можливість).

Зобов’язання українців отримувати PESEL

У оновленому Спецзаконі передбачена вимога до українських біженців, які прибувають до Польщі та планують тут залишатися в статусі тимчасового європейського захисту, в обов’язковому порядку оформити номер PESEL . На це мігрантам відводиться строк у 30 днів (до цього часу термін реєстрації в системі PESEL становив 90 днів після в'їзду в Польщу). Це стосується як тих українців, які тільки будуть заїжджати до Польщі, так і тих, хто вже перебуває певний час на польській території. Для останньої категорії відлік тридцяти днів почнеться від моменту набрання чинності поправок до закону. До цього моменту отримання PESEL відкривало для українців шлях до багатьох можливостей у Польщі, але не було обов’язковим. Також одне з нововведень до закону запроваджує спрощення для громадян України, які з певних причин утратили можливість доступу до Довіреного профілю (Profil zaufany).

Визнання електронної посвідки на проживання для українців у Польщі Diia. pl

Наступною важливою поправкою до Спецзакону є офіційне санкціонування в якості посвідчення на проживання для громадян України електронного документу, доступного в додатку Diia. pl . Узаконення цього електронного документу має закрити всі питання та усунути будь-які проблеми, пов’язані з перетином кордону українцями. Адже поправка до Спецзакону на законодавчому рівні закріпить той факт, що встановлений модуль Diia. pl разом із проїзним документом надаватиме право громадянину України багаторазово перетинати кордон на короткий строк — наприклад, за сімейними обставинами, для отримання документів або вирішення професійних питань − без необхідності отримання візи.

Крім того, Польща офіційно повідомила країни ЄС та Шенгенської зони, що Diia. pl є достатнім документом для підтвердження легального перебування українських воєнних мігрантів в Польщі. Тож цей електронний документ дозволяє громадянам України безперешкодно подорожувати до країн Євросоюзу та навіть за їхніми межами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.