Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн — Finance.ua

Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і Міністерство інфраструктури Польщі домовились про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн — вони діятимуть до 30 червня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.
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«Продовжено термін дії дозволів України та Польщі для вантажних перевезень до третіх країн. Найближчим часом буде проведено профільне засідання українсько-польської Змішаної Комісії про міжнародні автомобільні перевезення для обговорення всіх нагальних питань в галузі міжнародних автомобільних перевезень, зокрема і ухвалення довгострокового рішення щодо дозволів», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві уточнили, що під час перемовин з польськими колегами також порушено питання функціонування електронної черги для перетину кордону вантажівками. Наразі погоджено проведення онлайн-зустрічі із польськими перевізниками щодо єЧерги.
Крім цього, Міністерство інфраструктури Польщі проаналізує аспекти роботи автомобільних пунктів пропуску в Корчовій, Медиці та Гребенне для максимального збільшення їх пропускної спроможності. Це впливає на швидкість перетину кордону вантажівками відповідно до запису в єЧерзі.
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