Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн — Finance.ua

Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і Міністерство інфраструктури Польщі домовились про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн — вони діятимуть до 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

«Продовжено термін дії дозволів України та Польщі для вантажних перевезень до третіх країн. Найближчим часом буде проведено профільне засідання українсько-польської Змішаної Комісії про міжнародні автомобільні перевезення для обговорення всіх нагальних питань в галузі міжнародних автомобільних перевезень, зокрема і ухвалення довгострокового рішення щодо дозволів», — йдеться в повідомленні.

Читайте також Електронна система єЧерга запрацювала на всіх пунктах пропуску

У міністерстві уточнили, що під час перемовин з польськими колегами також порушено питання функціонування електронної черги для перетину кордону вантажівками. Наразі погоджено проведення онлайн-зустрічі із польськими перевізниками щодо єЧерги.

Крім цього, Міністерство інфраструктури Польщі проаналізує аспекти роботи автомобільних пунктів пропуску в Корчовій, Медиці та Гребенне для максимального збільшення їх пропускної спроможності. Це впливає на швидкість перетину кордону вантажівками відповідно до запису в єЧерзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.