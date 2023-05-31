Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн — Finance.ua

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Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн

Казна та Політика
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Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн
Україна та Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і Міністерство інфраструктури Польщі домовились про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн — вони діятимуть до 30 червня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

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«Продовжено термін дії дозволів України та Польщі для вантажних перевезень до третіх країн. Найближчим часом буде проведено профільне засідання українсько-польської Змішаної Комісії про міжнародні автомобільні перевезення для обговорення всіх нагальних питань в галузі міжнародних автомобільних перевезень, зокрема і ухвалення довгострокового рішення щодо дозволів», — йдеться в повідомленні.
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У міністерстві уточнили, що під час перемовин з польськими колегами також порушено питання функціонування електронної черги для перетину кордону вантажівками. Наразі погоджено проведення онлайн-зустрічі із польськими перевізниками щодо єЧерги.
Крім цього, Міністерство інфраструктури Польщі проаналізує аспекти роботи автомобільних пунктів пропуску в Корчовій, Медиці та Гребенне для максимального збільшення їх пропускної спроможності. Це впливає на швидкість перетину кордону вантажівками відповідно до запису в єЧерзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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