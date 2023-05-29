Україна та Польща планують побудувати газопровід для збільшення потужностей з транспортування газу — Finance.ua

Україна та Польща планують побудувати газопровід для збільшення потужностей з транспортування газу Сьогодні 16:45

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System планують реалізувати спільний проєкт зі збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу з Польщі до України, який передбачає будівництво газопроводу та газовимірювальної станції з боку Gaz System та реконструкцію компресорної станції з боку ОГТСУ.

Про це йдеться в повідомленні ОГТСУ.

«У 2021 році оператори ГТС України та Польщі провели оцінку ринкового попиту, яка продемонструвала зацікавленість учасників ринку в потужності розміром у 8,7 млн куб. м для транспортування газу в українському напрямку. За результатами оцінки попиту оператори розробили проєкт для збільшення потужності… Наступний етап — бронювання на аукціонах об`єднаної нової (збільшеної) потужності на період з 1 жовтня 2030 року по 30 вересня 2045 року. Аукціони відбудуться 3 липня 2023 року на платформі GSA. Наступний крок реалізації проекту — економічний тест за результатами аукціонів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише після позитивного результату оператори ГТС зможуть укласти угоду про реалізацію проєкту та розпочнуть роботи у відповідності до затвердженого план-графіку.

Як повідомляли Українськi Новини, у березні «Оператор ГТС України» та оператор польської ГТС Gaz-System уклали меморандум про співпрацю.

Протяжність магістральних газопроводів мережі «Оператора ГТС України» становить 33,08 тис. км, пропускна спроможність — 281 млрд куб. м/рік газу на вході та 146 млрд куб. м на виході.

ГТС включає 57 компресорних станцій та 1390 газорозподільних станцій.

УНІАН За матеріалами:

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