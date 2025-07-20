Скільки українців повертається з-закордону та чому — Finance.ua

Скільки українців повертається з-закордону та чому Сьогодні 16:07

Скільки українців повертається з-закордону та чому

Приблизно 100 тис. громадян у загальному повертаються до України кожні пів року. Проте повернення не завжди свідчить про остаточне рішення залишитися.

Про це свідчать дані дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ), повідомили у Центрі економічної стратегії.

Водночас нетто-міграція залишається негативною: лише за 11 місяців 2024 року за кордон виїхало майже 400 тисяч українців.

Частка повернень з країн ЄС протягом року знизилась з 97% до 77%.

Чому українці повертаються

Як зазначило 70% громадян, основна причина повернення в Україну — бажання бути вдома та возз’єднатися з сім’єю.

Працевлаштування та доступ до житла важливі для біженців, однак є лише другорядними мотиваторами.

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Як свідчить спільне дослідження ЦЕС та AUK, сімʼя та почуття приналежності до країни також є основною причиною, чому жінки не виїжджають за кордон.

Хто повертається

Усе менше повертаються родини з дітьми — частка зменшилася з 56% до 35%. Натомість зросла частка повернення літніх людей (60+)

За даними дослідження, лише 61% біженців мають роботи, тоді як серед внутрішньо-переміщених осіб цей показник становить 72%.

З якими проблеми стикають українці, які повертаються:

проблеми з працевлаштуванням: 35% заявляють про нестачу вакансій, 20% — скаржаться на негнучкий графік;

59% тих, хто повернувся недавно, змушені застосовувати кризові стратегії виживання (продаж майна, зменшення базових витрат). Водночас серед тих, хто повернувся понад рік тому, таких — 46%;



економічні труднощі та проблеми з реінтеграцією роблять.

«Майже кожен четвертий (24%) з тих, хто повернувся протягом останнього року, розглядає можливість поїхати знову. Причому 18% з них думають про повторний виїзд саме за кордон», — йдеться у дослідженні.

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