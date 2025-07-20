Скільки українців повертається з-закордону та чому — Finance.ua

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Скільки українців повертається з-закордону та чому

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Скільки українців повертається з-закордону та чому
Скільки українців повертається з-закордону та чому
Приблизно 100 тис. громадян у загальному повертаються до України кожні пів року. Проте повернення не завжди свідчить про остаточне рішення залишитися.
Про це свідчать дані дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ), повідомили у Центрі економічної стратегії.
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Частка повернень з країн ЄС протягом року знизилась з 97% до 77%.

Чому українці повертаються

Як зазначило 70% громадян, основна причина повернення в Україну — бажання бути вдома та возз’єднатися з сім’єю.
Працевлаштування та доступ до житла важливі для біженців, однак є лише другорядними мотиваторами.
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Хто повертається

Усе менше повертаються родини з дітьми — частка зменшилася з 56% до 35%. Натомість зросла частка повернення літніх людей (60+)
За даними дослідження, лише 61% біженців мають роботи, тоді як серед внутрішньо-переміщених осіб цей показник становить 72%.
З якими проблеми стикають українці, які повертаються:
  • проблеми з працевлаштуванням: 35% заявляють про нестачу вакансій, 20% — скаржаться на негнучкий графік;
  • 59% тих, хто повернувся недавно, змушені застосовувати кризові стратегії виживання (продаж майна, зменшення базових витрат). Водночас серед тих, хто повернувся понад рік тому, таких — 46%;
  • економічні труднощі та проблеми з реінтеграцією роблять.
«Майже кожен четвертий (24%) з тих, хто повернувся протягом останнього року, розглядає можливість поїхати знову. Причому 18% з них думають про повторний виїзд саме за кордон», — йдеться у дослідженні.
За матеріалами:
Finance.ua
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