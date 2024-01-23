Скільки українців отримали гроші на власну справу минулого року — дані Мінекономіки
У 2023 році 359 українців були визнані переможцями останньої хвилі грантової програми «Власна справа» та отримають від держави 86,5 млн гривень на старт або розширення бізнесу. Загалом у минулому році мікрогранти за цією програмою отримали понад 10 тисяч українців.
Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.
«Визначені 359 переможців останньої у 2023 році хвилі подачі заяв на мікрогранти за програмою „Власна справа“. Вони отримають від держави кошти на започаткування або розвиток власного бізнесу на 86,5 млн грн. Загалом у минулому році позитивне рішення про надання гранту отримали понад 10 тисяч українців на 2,4 млрд грн. Від початку дії програми в липні 2022 року маємо вже 13,5 тисяч грантоотримувачів, в розвиток бізнесу яких держава інвестує загалом 3 млрд грн. Завдяки цим грантам відкрились тисячі нових підприємств, ще вдвічі більше компаній масштабують свій бізнес, створено понад 25 тисяч робочих місць», — зазначила Бережна.
Серед отримувачів мікрогрантів 23 хвилі 57% жінок і 43% чоловіків. 70% з них мають вищу освіту.
Звідки найбільше грантоотримувачів:
- зі Львівської області (40 осіб);
- Вінницької області (32 особи);
- Київської області (31 особа);
- міста Києва (31 особа).
Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці 23 хвилі, є:
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 123 особи;
- тимчасове розміщування й організація харчування — 59 осіб;
- переробна промисловість — 52 особи.
Довідка Finance.ua:
- за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. грн до 250 тис. грн;
- кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення;
- отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності;
- обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.
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