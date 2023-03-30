Скільки Україна витрачає на війну: названо суму за місяць — Finance.ua

Скільки Україна витрачає на війну: названо суму за місяць Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Скільки Україна витрачає на війну: названо суму за місяць

Ключове завдання — створити умови для фінансування військового бюджету. Наразі держбюджет України отримує 80 млрд гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації.

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Під час зустрічі з членами ЄБА Марченко сказав, що минулого тижня Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби.

За словами міністра, цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2023 рік, збільшивши оборонні видатки на 518 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

раніше Марченко казав, що цього року на покриття найбільш нагальних потреб Україні необхідні 14 мільярдів доларів;

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів;



з моменту повномасштабного вторгнення члени НАТО надали безпрецедентну фінансову підтримку Україні, надавши близько 120 мільярдів доларів (4,56 трлн грн) військової, гуманітарної та фінансової допомоги у 2022 році.



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