В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну — Finance.ua

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В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну

Особисті фінанси
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В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну
В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну
В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.
Як пояснив народний депутат, виплату зможуть отримати:
  • особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • працівники об’єктів критичної інфраструктури;
  • журналісти або члени їх родин.
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Розмір виплати:
  • у разі загибелі, яка настала внаслідок поранення — 1 млн гривень;
  • у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення — від 200 до 800 тисяч гривень.
«Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні», — пояснив Гончаренко.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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