В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну — Finance.ua

В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну Сьогодні 21:07 — Особисті фінанси

В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну

В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Як пояснив народний депутат, виплату зможуть отримати:

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

журналісти або члени їх родин.

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Розмір виплати:

у разі загибелі, яка настала внаслідок поранення — 1 млн гривень;

у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення — від 200 до 800 тисяч гривень.

«Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні», — пояснив Гончаренко.

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