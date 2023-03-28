Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів — Finance.ua

Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів Вчора 21:02 — Казна та Політика

Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 28 лютого, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні Уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку», — зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що ще 150 млн дол. нададуть інші партнери. Разом це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів.

Кошти будуть направлені на виплату зарплат рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

Загалом від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС, більше 2 млрд доларів підтримки від США, а також досягла домовленостей про нову програму з МВФ.

Також допомогу Україні вже надали Велика Британія, Світовий банк, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія, Ісландія та Естонія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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