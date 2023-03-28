Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів

Казна та Політика
61
Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів
Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів
Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 28 лютого, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні Уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку», — зазначив глава уряду.
Шмигаль додав, що ще 150 млн дол. нададуть інші партнери. Разом це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів.
Кошти будуть направлені на виплату зарплат рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.
Загалом від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС, більше 2 млрд доларів підтримки від США, а також досягла домовленостей про нову програму з МВФ.
Також допомогу Україні вже надали Велика Британія, Світовий банк, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія, Ісландія та Естонія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.