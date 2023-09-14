Скільки треба працювати, щоб купити iPhone 15 — Finance.ua

Скільки треба працювати, щоб купити iPhone 15 Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Скільки треба працювати, щоб купити iPhone 15

12 вересня відбулася презентація iPhone 15 на заході Wonderlust. І хоча нові телефони ще не можна придбати ні в Україні, ні в США (офіційний старт продажів — 22 вересня), ритейлери приймають передзамовлення на омріяні ґаджети. Але чи по кишені така покупка пересічному українцеві? Work.ua провів дослідження та зʼясував, скільки часу представникам різних професій знадобиться для купівлі iPhone 15.

Індекс iPhone 2023: скільки днів потрібно працювати заради сучасного гаджету

Телефони Apple настільки популярні, що в багатьох країнах світу щороку розраховують «Індекс айфона» — вартість ґаджета, виражена в робочих днях. Це дуже цікавий показник, адже він, з одного боку, демонструє рівень заможності населення, і з другого — враховує різницю в ціні iPhone у різних країнах світу.

До того ж з допомогою «Індекс iPhone» можна простежити, як змінювалася купівельна спроможність населення в країні впродовж декількох років. Так, за даними Picodi.com , цей індекс в Україні за останні 5 років був таким:

136,7 днів — у 2018 році;

96,7 днів — у 2019;

87 днів — у 2020;

69,9 днів — у 2021;

98,1 днів — у 2022.

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Офіційні ціни на ґаджети в США такі: від 799 доларів за базовий iPhone 15, від 899 доларів за iPhone 15 Plus. За iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max доведеться заплатити від 999 та 1199 доларів відповідно.

Проте в інших країнах світу, зокрема і в Україні, ціни на ґаджети завжди вищі через місцеві податки, сертифікацію та інші фактори. Офіційні ціни будуть відомі 22 вересня, коли стартують продажі новинок Apple. Зараз же орієнтуємося на вартість передзамовлення, яку встановили окремі торговельні мережі.

Розрахунки за середньою з.п.

Скільки треба пропрацювати у 2023 році, щоб придбати новий айфон? Для розрахунку експерти work.ua вибрали модель iPhone 15 Pro у базовій комплектації на 128Gb. Офіційна ціна на цю модель від Apple складає 999 доларів. В Україні на сьогодні телефон можна передзамовити за 49 999 грн.

Друга цифра, яка нас цікавить — середня заробітна плата, що, за даними Work.ua, складає 17 500 грн на місяць. Для визначення «Індексу айфона» дослідники беруть за основу 21 робочий день на місяць. Тож із розрахунку 17 500 грн / 21 день маємо 833 грн.

Щоб вирахувати «Індекс iPhone» 2023 в Україні ділимо 49 999 на 833 та маємо 60 робочих днів. Для чистоти експерименту проведемо аналогічні підрахунки, але з даними Пенсійного фонду України. У відомстві середню зарплатню у 2023 році називають на рівні 16 012 грн, тож маємо «Індексу айфона» — 65 робочих днів.

Але середня зарплата — показник досить загальний. Скільки на новий телефон потрібно відкладати маркетологу, автомаляру, рієлтору чи програмісту?

Розрахунки для різних професій

Щоб підрахувати, скільки часу представникам різних професій потрібно працювати заради нового айфону, ми використали два методи розрахунків:

«Індекс iPhone», який ми обчислили раніше для середньої заробітної плати. Але щоб цифра була більш реальною, візьмемо за основу повний місяць, а не лише робочі дні. Проте очевидний недолік цього методу — він передбачає, що людина має відкладати геть усі зароблені гроші. А це практично неможливо. Тож щоб наблизити розрахунки до реального життя, використаємо додатковий інструмент.

Класичний метод розподілу бюджету «50/30/20», де 50% доходів ви виділяєте на основні потреби, 30% — на поточні «забаганки» та 20% — на заощадження. Саме ці 20% нас і цікавлять.

За основу цього разу взяли iPhone 15 у базовій комплектації 128Gb вартістю 39 999 грн — це найпростіша модель, а отже, і найдоступніша.

Бариста

Середня зарплата баристи в Україні складає 13 500 грн. Такий самий дохід мають кальянщик, прасувальник та помічник юриста.

Ми не будемо оцінювати доцільність придбання айфона представниками різних професій. Адже мова йде саме про фінансову спроможність зробити велику покупку. Тож чи легко баристі або помічникові юриста придбати новий ґаджет? Нумо рахувати, скільки їм треба часу, щоб назбирати грошей для купівлі айфону:

89 днів, якщо відкладати весь дохід;

444 дні (1 рік і майже 3 місяці), якщо заощаджувати 20% зарплати.

Звісно ж, ця кількість днів зменшиться, якщо враховувати чайові, які складають значну частину доходу працівників у сфері обслуговування.

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Маркетолог

Середня зарплата маркетолога в Україні складає 25 000 грн. Такий самий дохід мають архітектор, ландшафтний дизайнер, колорист, висотник, головний бухгалтер, теплотехнік, аналітик.

Інколи у вакансіях серед вимог до спеціалістів із маркетингу трапляється пункт «айфон останньої моделі». Наприклад, якщо за умовами вакансії фахівець має генерувати якісний фото- та відеоконтент. Проте чи достатньо їхньої середньої зарплати, щоб оновлення техніки не було проблемою? Рахуємо за тим самим принципом і маємо такі строки накопичення на покупку:

48 днів, якщо відкладати весь дохід;

240 днів (майже 8 місяців), якщо заощаджувати 20% зарплати.

Стоматолог

Середня зарплата стоматолога в Україні складає 35 000 грн. Такий самий дохід мають спеціаліст із фінансової звітності, керівник інтернет-магазину, бізнес-аналітик, автомаляр, головний редактор, рієлтор.

Представники цих професій накопичать суму, необхідну для купівлі iPhone у 2023 році, ще швидше. Їм знадобиться:

34 дні, якщо відкладати весь дохід;

171 день (понад 5 місяців), якщо заощаджувати 20% зарплати.

PHP-програміст

Середня зарплата програміста PHP в Україні складає 45 000 грн. Такий самий дохід мають водій-міжнародник, топ-менеджер.

Здається, що з «айтішними» зарплатами придбати щось на кшталт 15 айфон про макс можна за кілька днів. Однак і програмістам рівня Junior та Middle треба чимало попрацювати, щоб оновити техніку:

27 днів, якщо відкладати весь дохід;

133 дні (майже 5 місяців), якщо заощаджувати 20% зарплати.

Звісно ж, чим більша зарплата, тим легше накопичити кошти на вартісні покупки, як-от айфон. Але нагадаємо, що в цьому дослідженні використовувалися середні цифри для кожної професії. А тим часом, у будь-якій сфері є зони росту. Той самий стоматолог може заробляти й 19 000 грн, й 75 000 грн (граничні значення за даними Work.ua).

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