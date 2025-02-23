Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду — Finance.ua

Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду Сьогодні 16:18 — Казна та Політика

Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 3,5 мільйона робочих місць.

Про це під час форуму «Україна. Рік 2025» зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також Де в Україні найбільший дефіцит кадрів (професії)

«На початку війни ми втратили більше 3,5 мільйонів робочих місць та 30% ВВП», — сказав Шмигаль.

За його словами в Україні потрібно сформувати культуру підтримувати своїх, що допоможе економіці відновитись від падіння.

Також Шмигаль повідомив , що у 2025 році Україна планує залучити і вже є підтвердження на 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів.

Читайте також росіян хочуть змусити більше перепрацьовувати й екстрено виходити з відпустки через брак кадрів

Нагадаємо, опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій свідчить , дефіцит робочої сили вчергове став основною перешкодою для бізнесу. Водночас невизначеність у перспективі зменшилася, а частка бізнесу, що працює майже на повну потужність зросла до 40%.

Також в Україні зростає дисбаланс між попитом на ринку праці та підготовкою кадрів, що призводить до безробіття та дефіциту робочої сили в критичних галузях, таких як промисловість, енергетика, транспорт і будівництво.

Водночас, у державному управлінні та інформаційній сфері зберігається надлишок претендентів. Зростання попиту на посади в держслужбі пояснюють бажанням отримати бронь від мобілізації.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.