Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду — Finance.ua

Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду
З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 3,5 мільйона робочих місць.
Про це під час форуму «Україна. Рік 2025» зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також
«На початку війни ми втратили більше 3,5 мільйонів робочих місць та 30% ВВП», — сказав Шмигаль.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За його словами в Україні потрібно сформувати культуру підтримувати своїх, що допоможе економіці відновитись від падіння.
Також Шмигаль повідомив, що у 2025 році Україна планує залучити і вже є підтвердження на 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів.
Читайте також
Нагадаємо, опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій свідчить, дефіцит робочої сили вчергове став основною перешкодою для бізнесу. Водночас невизначеність у перспективі зменшилася, а частка бізнесу, що працює майже на повну потужність зросла до 40%.
Також в Україні зростає дисбаланс між попитом на ринку праці та підготовкою кадрів, що призводить до безробіття та дефіциту робочої сили в критичних галузях, таких як промисловість, енергетика, транспорт і будівництво.
Водночас, у державному управлінні та інформаційній сфері зберігається надлишок претендентів. Зростання попиту на посади в держслужбі пояснюють бажанням отримати бронь від мобілізації.
Поділитися новиною