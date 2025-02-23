Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду — Finance.ua
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Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду

Казна та Політика
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Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду
Скільки робочих місць втратила Україна через війну: відповідь уряду
З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 3,5 мільйона робочих місць.
Про це під час форуму «Україна. Рік 2025» зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
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«На початку війни ми втратили більше 3,5 мільйонів робочих місць та 30% ВВП», — сказав Шмигаль.

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За його словами в Україні потрібно сформувати культуру підтримувати своїх, що допоможе економіці відновитись від падіння.
Також Шмигаль повідомив, що у 2025 році Україна планує залучити і вже є підтвердження на 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів.
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Нагадаємо, опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій свідчить, дефіцит робочої сили вчергове став основною перешкодою для бізнесу. Водночас невизначеність у перспективі зменшилася, а частка бізнесу, що працює майже на повну потужність зросла до 40%.
Також в Україні зростає дисбаланс між попитом на ринку праці та підготовкою кадрів, що призводить до безробіття та дефіциту робочої сили в критичних галузях, таких як промисловість, енергетика, транспорт і будівництво.
Водночас, у державному управлінні та інформаційній сфері зберігається надлишок претендентів. Зростання попиту на посади в держслужбі пояснюють бажанням отримати бронь від мобілізації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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