Шмигаль назвав суму, яку Україна планує отримати цього року від європейських партнерів — Finance.ua

Шмигаль назвав суму, яку Україна планує отримати цього року від європейських партнерів Сьогодні 15:43 — Казна та Політика

Шмигаль назвав суму, яку Україна планує отримати цього року від європейських партнерів

У 2025 році Україна планує залучити і вже є підтвердження на 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна. Рік 2025».

Скільки коштів отримали минулого року

За його словами, у 2024 році Україна залучила 41,7 млрд доларів. Цього ж року сума залучених коштів становитиме 38,4 млрд доларів.

«Працюємо і з МВФ, і з Єврокомісією по плану Ukraine Facility, працюємо із Світовим банком, Банком реконструкції і розвитку, європейськими структурами», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив , що Україна зацікавлена у залученні американських інвесторів у стратегічні галузі економіки та розраховує на отримання сильних гарантій безпеки.

УНН За матеріалами:

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