Шмигаль назвав суму, яку Україна планує отримати цього року від європейських партнерів — Finance.ua

Шмигаль назвав суму, яку Україна планує отримати цього року від європейських партнерів
У 2025 році Україна планує залучити і вже є підтвердження на 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна. Рік 2025».
Скільки коштів отримали минулого року
За його словами, у 2024 році Україна залучила 41,7 млрд доларів. Цього ж року сума залучених коштів становитиме 38,4 млрд доларів.
Читайте також: Угода Трампа щодо надр України: чи варто над цим думати?
«Працюємо і з МВФ, і з Єврокомісією по плану Ukraine Facility, працюємо із Світовим банком, Банком реконструкції і розвитку, європейськими структурами», — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна зацікавлена у залученні американських інвесторів у стратегічні галузі економіки та розраховує на отримання сильних гарантій безпеки.
Поділитися новиною