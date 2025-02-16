Україна прагне залучити інвестиції США у ключові галузі, — Єрмак Сьогодні 16:54 — Казна та Політика

Україна прагне залучити інвестиції США у ключові галузі, — Єрмак

Україна хоче залучити американських інвесторів у стратегічні галузі та отримати сильні гарантії безпеки.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, посилаючись на свій коментар американському суспільному мовнику PBS.

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Він повідомив, що під час зустрічей у Мюнхені Президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іншими американськими офіційними особами «Україна отримала зобов’язання щодо продовження підтримки та політичну волю досягти сталого миру».

Позиція України

«Президент дав чітко зрозуміти, що будь-які плани, підготовлені без України, є неприйнятними. Гарантії безпеки мають бути сильними, ефективними та реальними, і включати США», — зазначив керівник ОП. Україна хоче залучити американських інвесторів в стратегічні галузі.

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Він також заявив, що основний меседж Президента Володимира Зеленського полягає у тому, що ситуація у світі потребує від Європи сили та єдності, щоб бути здатною відповісти на будь-які виклики.

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