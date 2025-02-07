Україна увійшла до топ-3 інвестиційних напрямків для німецьких компаній — Finance.ua

Україна увійшла до топ-3 інвестиційних напрямків для німецьких компаній Сьогодні 06:34 — Фондовий ринок

Україна увійшла до топ-3 інвестиційних напрямків для німецьких компаній

Все більше німецьких компаній планують перенести виробництво до Центральної та Східної Європи. Серед пріоритетних напрямків — Польща, Румунія та Україна.

Про це йдеться в дослідженні аудиторської фірми KPMG і Східного комітету німецької економіки.

Опитування German CEE-Business Outlook 2025, у якому взяли участь 133 німецькі компанії з різних секторів економіки, показало, що 22% респондентів планують перенести виробництво до Центральної та Східної Європи. Більше половини опитаних (55%) очікують зростання економічного значення цього регіону до 2030 року.

Польща стала найпривабливішою країною для німецьких інвестицій, а за нею розташувалися Румунія та Україна.

Згідно з дослідженням, 35% компаній планують інвестувати в Україну вже цього року, а до 2030-го цей показник може зрости до 41%. Нині 21% опитаних компаній уже мають інвестиції в Україні.

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Зазначається, що Україна має значний потенціал стати новим енергетичним хабом для ЄС, альтернативним виробничим майданчиком і ключовим гравцем у сферах IT та аутсорсингу для європейських компаній.

Опитування проводилося з 20 листопада до 31 грудня 2024 року й охопило країни Центральної та Східної Європи, зокрема Албанію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Грузію, Угорщину, Косово, Латвію, Литву, Молдову, Чорногорію, Північну Македонію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію та Україну.

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