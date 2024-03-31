Скільки претендентів вже долучилися до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях — Finance.ua
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Скільки претендентів вже долучилися до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях

Особисті фінанси
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Скільки претендентів вже долучилися до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях
Скільки претендентів вже долучилися до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях
Кадровий резерв державної служби для роботи на деокупованих територіях України зареєстрував 2423 заяви претендентів. Більшість претендентів висловилися щодо бажання працювати у Криму, Донецькій та Запорізькій областях.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного агентства з питань державної служби (НАДС), передає УНН.
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Зазначається, що серед претендентів 1380 анкет (57%) подали чоловіки, а жінки — 1043 анкети (43%).
Кандидати надають перевагу майбутній роботі у Криму, на Донеччині та в Запорізькій області.

Серед запропонованих напрямів роботи найчастіше обирають:

  • адміністративне керівництво;
  • державний нагляд і контроль;
  • адміністрування та надання публічних послуг;
  • запобігання корупції;
  • управління персоналом.
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Таким чином, до резерву відновлення вже зараховано 2217 громадян, що становить 91,5% від загальної кількості поданих анкет.

Як долучитися

Якщо ви бажаєте долучитися до відновлення деокупованих територій і маєте необхідну освіту, перейдіть на сайт Національного агентства України з питань державної служби, зареєструйтеся в системі та заповніть анкету.
Нагадаємо, уряд України з липня минулого року набирає кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях.
Проєкт передбачає підвищення кваліфікації людей, які хочуть працювати у державних органах влади та військових адміністраціях на звільнених територіях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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