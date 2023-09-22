Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: вже є майже 1900 охочих — Finance.ua
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Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: вже є майже 1900 охочих

Особисті фінанси
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Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: вже є майже 1900 охочих
Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: вже є майже 1900 охочих
На сьогодні вже майже 1900 охочих вступити у резерв працівників для роботи на деокупованих територіях.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
До реєстру для роботи на деокупованих територіях вже зараховано 1698 людей. З них 70% заявок подали чоловіки, 30% - жінки.
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Нагадаємо, уряд України з липня набирає кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях.
Аби потрапити до резерву, потрібно зареєструватися на сайті Національного агентства України з питань державної служби та заповнити анкету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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