Деокупація і реінтеграція Криму: Рада схвалила заяву щодо державної політики — Finance.ua

Деокупація і реінтеграція Криму: Рада схвалила заяву щодо державної політики Вчора 20:07 — Казна та Політика

Деокупація і реінтеграція Криму: Рада схвалила заяву щодо державної політики

Верховна Рада ухвалила постанову «Про Заяву Верховної Ради України про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (№ 9626).

Про це народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

За його словами, ухвалення документа підтримали 320 депутатів.

Так, Верховна Рада заявляє, що державна політика України щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій ґрунтується на пріоритетності гарантій безпеки людини, вжиття всіх необхідних заходів для забезпечення її прав і основоположних свобод.

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Український парламент підкреслює, що ключова умова завершення війни та встановлення миру — відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з деокупацією Криму, а також забезпечення державного суверенітету Української держави. Припинення війни, розв’язаної російською федерацією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору — це неприпустимо.

ВРУ наголошує, що перебування Чорноморського флоту рф на території Кримського півострова є неможливим, зважаючи на необхідність забезпечення національної, регіональної та глобальної безпеки.

Після відновлення контролю над АРК Збройні Сили України та інші складові Сил безпеки і оборони розгортатимуться і діятимуть на території Криму. Окрім того, з метою відновлення конституційного ладу в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі зможуть утворюватися військові, військово-цивільні адміністрації, тимчасові органи державної влади, юрисдикція яких поширюватиметься на всю відповідну територію, а робота представницьких органів і органів місцевого самоврядування буде відновлена невідкладно після забезпечення можливості проведення в АРК демократичних виборів.

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Український парламент зауважує, що Україна вживає і вживатиме всіх можливих заходів для відновлення та забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина, порушених внаслідок збройної агресії росії і тимчасової окупації Криму. Україна також реалізовуватиме політику соціокультурної реінтеграції жителів АРК, сприятиме розвитку соціальних, інформаційних, культурних та інших зв’язків між різними регіонами держави, інтегруватиме українську освіту, відновлюватиме діяльність незалежних медіа і громадських об'єднань, захищатиме права корінних народів, зокрема кримськотатарського народу.

Водночас Верховна Рада запевняє, що всі винні у вчиненні злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку будуть притягнуті до відповідальності. Необхідна передумова для відновлення миру та справедливості — притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та здійснення збройної агресії рф проти України.

Своєю чергою, громадянам України, які постраждали внаслідок цієї агресії, держава гарантує надання допомоги для захисту та відновлення їхніх прав. При цьому громадяни України, які брали участь у діяльності окупаційних адміністрацій чи співпрацювали з окупаційними структурами, але не вчиняли тяжких, особливо тяжких злочинів і кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за умови добровільного повідомлення про вчинені діяння, а також активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, скоєних окупантами.

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Крім цього, ВРУ наголошує, що шкода, завдана Україні росією, буде відшкодована, зокрема державою-агресором. Також будуть забезпечені всі законні заходи для повернення майна та/або відшкодування шкоди, завданої Українській державі, її громадянам і юридичним особам у зв’язку зі збройною агресією російської федерації. Не визнаватимуться дійсними правочини, вчинені внаслідок незаконних дій окупаційної адміністрації з націоналізації, вилучення об'єктів права власності у законних власників так званими рішеннями окупаційних структур, рішеннями окупаційних судів тощо.

Верховна Рада додає, що громадяни рф та інші особи, які незаконно перемістилися на територію АРК упродовж періоду тимчасової окупації, будуть видворені з території України шляхом ухвалення індивідуальних рішень відповідно до закону, з дотриманням актів міжнародного гуманітарного права.

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Водночас український парламент підкреслює, що Міжнародна кримська платформа має стати майданчиком не лише для сприяння деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України, а й для гарантування безпеки в Азово-Чорноморському регіоні загалом. Україна сприятиме розширенню кола учасників платформи та консолідації зусиль держав світу задля якнайшвидшої деокупації Кримського півострова та подолання загроз для миру та безпеки з боку рф для всього світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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