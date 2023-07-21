Україна хоче створити свою Кремнієву долину в Криму — Finance.ua

Україна хоче створити свою Кремнієву долину в Криму Сьогодні 18:37

Україна хоче створити свою Кремнієву долину в Криму

У президента України Володимира Зеленського є ідея створити українську Кремнієву долину в Криму.

Про це в інтерв'ю Vector повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У президента є ідея в Криму побудувати проект, схожий на Долину, — з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік, тощо», — зазначив Федоров.

Міністр також в свою чергу відмітив, що хотів би, щоб уся країна стала Кремнієвою долиною.

«Подібні їй кластери з’являтимуться, якщо ми правильно формуватимемо політику, а ще — коли переможемо, розв’яжемо безпекові питання й зможемо інфраструктурно розвиватися», — додав він.

Кремнієва долина — це світовий центр високотехнологічних компаній, який розташований у штаті Каліфорнія (США), що позначає південну частину території затоки Сан-Франциско. Своєрідним інтелектуальним центром Долини став Стенфордський університет. Також цей регіон іноді помилково називають «Силіконовою долиною», плутаючи англійські слова silicon та silicone.

УНІАН За матеріалами:

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