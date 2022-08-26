Скільки платять працівникам у галузі логістики — Finance.ua

Скільки платять працівникам у галузі логістики Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Скільки платять працівникам у галузі логістики

Попри активні бойові дії на території України та порушення багатьох логістичних ланцюжків, сфера транспорту та логістики є однією з найбільш активних на нашому ринку праці. За даними порталу grc.ua , вона займає п’яту позицію за цим показником серед всіх сегментів. Від початку війни водії та логісти були стабільно затребуваними українськими компаніями. На вакансії для транспортників та логістів у серпні припадає 5,7% від всіх актуальних пропозицій.

Рейтинг найбільш популярних регіонів прогнозований. Найбільшу активність виявляють регіони, віддалені від активних бойових дій, за одним винятком:

лідерство утримує столиця (19% від усіх актуальних вакансій);

другу позицію з невеликим відставанням займає Львівська область (17%);

на третьому місці розташувався той самий виняток — Дніпропетровська область, яка знаходиться не надто далеко від артилерійських канонад;

на цей регіон припадає 10% вакансій. Четверту позицію зайняла Київська область (7%), п’яту — Івано-Франківська область (6%).

Яку заробітну плату пропонують роботодавці

Станом на серпень 2022 року середня заробітна плата серед фахівців у транспорті та логістиці становить 19 200 грн. Детальна статистика виглядає наступним чином:

11 700-18 500 грн пропонують 42% роботодавців;

18 500-25 200 грн — 28%;

25 200-32 000 грн — 14%;

32 000-38 700 грн — 9%;

понад 38 700 грн — 7%.

Ця сфера є одним з лідерів за активністю, проте не знаходиться на передових позиціях з точки зору прибутків, адже у 42% випадків заробітна плата не перевищує 500 доларів. На прибуток понад 1000 доларів фахівці можуть розраховувати приблизно у 7% випадків. Хоча ця статистика містить і вакансії для новачків, і вакансії, пов’язані зі складською логістикою, де часто не потрібні особливі навички або досвід.

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Найбільше заробляють фахівці з закупівель та постачання — 28 200 грн. Другу позицію зайняли водії — 25 100 грн. Трійку лідерів замикає сфера автоперевезень — 22 000 грн. Логісти «у чистому вигляді» посіли 4 позицію з середнім прибутком на рівні 19 100 грн.

Останні позиції посіли вищезгадані працівники складів: складське господарство — 11 100 грн, робітник складу — 9 900 грн.

Кого найчастіше шукають роботодавці

Найбільше вакансій наразі відкрито для фахівців з логістики — 23%. Можна зробити висновок, що війна не критично вдарила по цій сфері, адже вона знаходиться у топі і за активністю, і за заробітною платою. Друге місце зайняли фахівці з автоперевезення (18%) та водії (13%). Це прогнозовано, адже якщо ринок логістики відносно непогано себе почуває, то і «на місцях» хтось має втілювати в життя логістичні плани.

Цікаво, що на сферу «закупівлі, постачання», яка з відчутним відривом лідирує у топі заробітних плат, припадає всього 5% вакансій. Здавалось би, невисока пропозиція роботодавців дозволила б їм знизити заробітні плати. Але, забігаючи наперед, варто зазначити, що активних резюме у цьому сегменті ще менше. Він навіть не увійшов до топ-8. Тобто більший дефіцит переживають саме працедавці, а не кандидати.

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Також відзначається низька активність у залізничних перевезеннях. На ці вакансії припадає всього 4% пропозицій.

32% роботодавців готові взяти працівника без досвіду. Наявність досвіду від 1 до 3 років вимагає більшість компаній — 61%. Досвід від 3 до 6 років потрібен у 7% випадків.

У grc.ua є дані стосовно загальної конкуренції серед фахівців. Отже, у серпні 2021 року на одну вакансію припадав один кандидат. Зараз цей показник знаходиться на рівні 3,9. На початку війни працедавці переживали відчутний дефіцит кадрів. На одну вакансію у лютому 2022 року припадало 0,5 пошукачів (роком раніше було 1,1), у березні — 0,9 (було 1,4).

Ситуація з резюме

Лідером, як і у випадку з вакансіями, є Київ — 18%. На Дніпропетровську область припадає 5% активних резюме. Третю позицію зайняли підконтрольні території Донецької області — 4%. По 3% має Київська та Одеська область.

Зі значним відривом по активності лідирують водії: на них припадає 32% актуальних резюме. Роботодавці не здатні задовольнити такий попит кандидатів, адже, на ці вакансії припадає всього 13% пропозицій. Друге-третє місце поділили кур’єри та менеджери з логістики/ менеджери ЗЕД. У обох випадках показник знаходиться на рівні 9%.

Відсоток кандидатів без досвіду значний — 39%. А ось на категорію, яка дуже популярна серед працедавців (1-3 роки), припало всього 8% резюме. Досвід від 3 до 6 років мають 11% фахівців, які наразі шукають роботу. Але експерти зазначають, що велика кількість дуже досвідчених працівників наразі безробітні: досвід понад 6 років мають 42% кандидатів, які наразі знаходяться у пошуку роботи. Скоріш за все, причиною є високі зарплатні очікування, які зараз не можуть задовольнити роботодавці, адже багато з них у кризові часи стараються економити.

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