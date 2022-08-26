Скільки платять працівникам у галузі логістики — Finance.ua

Скільки платять працівникам у галузі логістики
Попри активні бойові дії на території України та порушення багатьох логістичних ланцюжків, сфера транспорту та логістики є однією з найбільш активних на нашому ринку праці. За даними порталу grc.ua, вона займає п’яту позицію за цим показником серед всіх сегментів. Від початку війни водії та логісти були стабільно затребуваними українськими компаніями. На вакансії для транспортників та логістів у серпні припадає 5,7% від всіх актуальних пропозицій.
Рейтинг найбільш популярних регіонів прогнозований. Найбільшу активність виявляють регіони, віддалені від активних бойових дій, за одним винятком:
- лідерство утримує столиця (19% від усіх актуальних вакансій);
- другу позицію з невеликим відставанням займає Львівська область (17%);
- на третьому місці розташувався той самий виняток — Дніпропетровська область, яка знаходиться не надто далеко від артилерійських канонад;
- на цей регіон припадає 10% вакансій. Четверту позицію зайняла Київська область (7%), п’яту — Івано-Франківська область (6%).
Яку заробітну плату пропонують роботодавці
Станом на серпень 2022 року середня заробітна плата серед фахівців у транспорті та логістиці становить 19 200 грн. Детальна статистика виглядає наступним чином:
- 11 700-18 500 грн пропонують 42% роботодавців;
- 18 500-25 200 грн — 28%;
- 25 200-32 000 грн — 14%;
- 32 000-38 700 грн — 9%;
- понад 38 700 грн — 7%.
Ця сфера є одним з лідерів за активністю, проте не знаходиться на передових позиціях з точки зору прибутків, адже у 42% випадків заробітна плата не перевищує 500 доларів. На прибуток понад 1000 доларів фахівці можуть розраховувати приблизно у 7% випадків. Хоча ця статистика містить і вакансії для новачків, і вакансії, пов’язані зі складською логістикою, де часто не потрібні особливі навички або досвід.
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Найбільше заробляють фахівці з закупівель та постачання — 28 200 грн. Другу позицію зайняли водії — 25 100 грн. Трійку лідерів замикає сфера автоперевезень — 22 000 грн. Логісти «у чистому вигляді» посіли 4 позицію з середнім прибутком на рівні 19 100 грн.
Останні позиції посіли вищезгадані працівники складів: складське господарство — 11 100 грн, робітник складу — 9 900 грн.
Кого найчастіше шукають роботодавці
Найбільше вакансій наразі відкрито для фахівців з логістики — 23%. Можна зробити висновок, що війна не критично вдарила по цій сфері, адже вона знаходиться у топі і за активністю, і за заробітною платою. Друге місце зайняли фахівці з автоперевезення (18%) та водії (13%). Це прогнозовано, адже якщо ринок логістики відносно непогано себе почуває, то і «на місцях» хтось має втілювати в життя логістичні плани.
Цікаво, що на сферу «закупівлі, постачання», яка з відчутним відривом лідирує у топі заробітних плат, припадає всього 5% вакансій. Здавалось би, невисока пропозиція роботодавців дозволила б їм знизити заробітні плати. Але, забігаючи наперед, варто зазначити, що активних резюме у цьому сегменті ще менше. Він навіть не увійшов до топ-8. Тобто більший дефіцит переживають саме працедавці, а не кандидати.
Також відзначається низька активність у залізничних перевезеннях. На ці вакансії припадає всього 4% пропозицій.
32% роботодавців готові взяти працівника без досвіду. Наявність досвіду від 1 до 3 років вимагає більшість компаній — 61%. Досвід від 3 до 6 років потрібен у 7% випадків.
У grc.ua є дані стосовно загальної конкуренції серед фахівців. Отже, у серпні 2021 року на одну вакансію припадав один кандидат. Зараз цей показник знаходиться на рівні 3,9. На початку війни працедавці переживали відчутний дефіцит кадрів. На одну вакансію у лютому 2022 року припадало 0,5 пошукачів (роком раніше було 1,1), у березні — 0,9 (було 1,4).
Ситуація з резюме
Лідером, як і у випадку з вакансіями, є Київ — 18%. На Дніпропетровську область припадає 5% активних резюме. Третю позицію зайняли підконтрольні території Донецької області — 4%. По 3% має Київська та Одеська область.
Зі значним відривом по активності лідирують водії: на них припадає 32% актуальних резюме. Роботодавці не здатні задовольнити такий попит кандидатів, адже, на ці вакансії припадає всього 13% пропозицій. Друге-третє місце поділили кур’єри та менеджери з логістики/ менеджери ЗЕД. У обох випадках показник знаходиться на рівні 9%.
Відсоток кандидатів без досвіду значний — 39%. А ось на категорію, яка дуже популярна серед працедавців (1-3 роки), припало всього 8% резюме. Досвід від 3 до 6 років мають 11% фахівців, які наразі шукають роботу. Але експерти зазначають, що велика кількість дуже досвідчених працівників наразі безробітні: досвід понад 6 років мають 42% кандидатів, які наразі знаходяться у пошуку роботи. Скоріш за все, причиною є високі зарплатні очікування, які зараз не можуть задовольнити роботодавці, адже багато з них у кризові часи стараються економити.
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