Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому платять найбільше та найменше — Finance.ua

Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому платять найбільше та найменше 21.08.2022, 09:42 — Особисті фінанси

Рівень зарплат в Україні почав стабілізуватись: кому платять найбільше та найменше

Рівень зарплат українців за літо стабілізувався. Далі з початком осіннього бізнес-сезону зарплатна статистика українських компаній може покращитися. Серед можливих варіантів прогнозу — підвищення зарплат ключовим співробітникам або поступове повернення окладів всіх співробітників до довоєнного рівня.

Про це свідчать дані експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua

Як зазначається, найбільше зниження зарплат відбулося у квітні та травні, тоді падіння медіанної зарплати склало від 9% до 58% залежно від професійної сфери. З червня почалася стабілізація окладів, які пропонували у відкритих вакансіях. Наприкінці літа спостерігається незначні коливання середніх зарплат.

Кому платять найвищі зарплати

Трійка професійних сфер, в яких платять найвищі зарплати, незмінна — ІТ-сфера, керівники та консалтинг. Для цих спеціалістів у серпні з’явилося більше вакансій із високими окладами, тож середні зарплати у сферах теж підвищилися.

Спеціалістам зі сфери інформаційних технологій наприкінці літа у відкритих вакансіях в середньому пропонують зарплату 92 800 грн. Порівнюючи з попереднім місяцем ця сума збільшилася на 22% (у липні середня зарплата у ІТ-сфері становила 76 000 грн).

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Керівникам та директорам пропонують у середньому 81 300 грн, що більш ніж наполовину більше, аніж у липні. Відчутно збільшилися зарплати, які пропонують у відкритих вакансіях у серпні в сфері консультування. У липні медіанна зарплата, яку пропонували новим співробітникам консалтингу, становила 32 300 грн, у серпні показник середньої зарплати складає 58 300 грн.

Окрім вищеназваних «дорогих» сфер, до десятки найбільш високооплачуваних співробітників потрапили бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку та фінансів підприємства. У серпні у відкритих вакансіях у цій сфері пропонують в середньому зарплату у розмірі 27 300 грн. Варто зазначити, що бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку за останні три місяці стали більш затребуваними. Позитивні зміни відбилися й на зарплатах. Для порівняння, у квітні, коли спостерігалося падіння зарплат майже у всіх професійних сферах, бухгалтерам пропонували в середньому 17 500 грн. З травня рівень середньої зарплати для цих спеціалістів став більшим за 20 тис. гривень та кожного місяця поступово підвищується.

Більше 20 тис гривень в середньому пропонують в серпні також у сфері будівництва та нерухомості (27 300 грн), у сфері маркетинг, реклама та PR (26 500 грн), у сфері закупівель (26 400 грн).

Від початку війни юристи були серед тих спеціалістів, які найбільше постраждали від кризи. Кількість нових вакансій була критично низькою. Наприкінці літа почали додаватися нові пропозиції роботи для цих фахівців, підвищилася й середня заробітна плата у відкритих вакансіях. У серпні вона складає 25 000 грн, що майже стільки, як перед війною (у січні середня зарплата у вакансіях для юристів була 25 600 грн).

Трохи більше 20 тис гривень в середньому пропонують спеціалістам медіа-сфери та освітянам, рівень середньої заробітної плати у відкритих вакансіях для них складає 20 900 грн та 20 700 грн відповідно.

У кого знизилися зарплати протягом місяця

Дещо знизилися протягом місяця зарплати у відкритих вакансіях для HR-менеджерів. Якщо у липні цим спеціалістам в середньому пропонували 22 800 грн, то у серпні медіанна зарплата у сфері управління персоналом складає 20 000 грн.

Відбулося зниження середніх зарплат у відкритих вакансіях для адміністративного персоналу (з 20 400 грн у липні до 17 400 грн у серпні), у сфері продажу (з 22 300 грн до 16 900 грн), в автомобільному бізнесі (з 21 600 грн до 15 200 грн), у сфері туризму та HoReCa (з 16 700 грн у липні до 13 900 грн у серпні).

Знову відчули зниження середніх зарплат «найдешевші» категорії фахівців — студентам та спеціалістам без досвіду роботи в серпні пропонують в середньому 9 000 грн, а домашньому персоналу 8 800 грн.

У кого найнижчі зарплати

Перелік сфер з найнижчими зарплатами теж майже незмінний. Найменші щомісячні компенсації за роботу отримують, як було вже зазначено, спеціалісти без досвіду та домашній персонал.

Невисокі зарплати також у охоронців (в середньому 12 200 грн), представників робітничих професій (13 100 грн), у банківських працівників (в середньому у відкритих вакансіях 17 300 грн), у сфері видобуток сировини (17 400 грн). Проте у цих спеціалістів зарплати не знижувалися протягом місяця.

У сфері страхування кількість вакансій залишається низькою, крім цього в пропозиціях роботи не зазначені зарплати. Тому у серпні ці фахівці не потрапили до переліку спеціалістів з найнижчими середніми зарплатами. У липні медіанна зарплата у сфері страхування складала 13 500 грн.

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