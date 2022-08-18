ТОП-5 регіонів України, де платять найвищі зарплати (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 регіонів України, де платять найвищі зарплати (інфографіка) Вчора 11:01 — Особисті фінанси

ТОП-5 регіонів України, де платять найвищі зарплати (інфографіка)

У серпні у більшій частині регіонів зарплати утрималися від падіння. Винятком є Запорізька, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська та Тернопільська області. Зовсім незначне зниження середньої заробітної плати — не більше ніж 2,7% за місяць відчули Київ, Вінниччина та Закарпаття.

Найбільше падіння ринку праці та зниження середньої заробітної плати за місяць відбулося у Харкові та області. Тут у серпні пропонують найнижчі в Україні зарплати, які, порівнюючи з попереднім місяцем, знизилися на −41% (з 18 000 грн у липні до 10 600 грн у серпні).

Падіння заробітних плат, яке почалося у другому місяці війни, зараз не настільки масштабне. Все частіше з’являються зарплати вищі, ніж 20 тис гривень. Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua провів оцінку зарплат, які пропонують у різних регіонах України, та з’ясував, де можна заробити більше.

Де платять більше

Столиця наприкінці літа утримує лідерство за середньою заробітною платою. Київські роботодавці в середньому пропонують 28 700 грн щомісячної компенсації. Місяцем раніше столична медіанна зарплата складала 29 500 грн, тобто у серпні відбулося її зниження на 2,7%.

Цікавим є той факт, що столична середня зарплата зараз не набагато вища від зарплат у інших містах — лідерах за рівнем середніх окладів.

Так, у Одеській області у серпні компанії пропонують в середньому 25 800 грн щомісячної компенсації.

У Дніпропетровській області середня зарплата становить 23 100 грн.

Вакансії Львову та області у серпні займають другу сходинку рейтингу регіонів з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Проте середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці Львівщини, займає лише четверту позицію за розміром та складає 22 000 грн.

До п’ятірки регіонів з найвищою середньою зарплатою у серпні також потрапила Закарпатська область, хоча різниця з іншими регіонами-лідерами відчутна. В Ужгороді та області роботодавці в середньому пропонують лише 16 200 грн щомісячної компенсації.

Де платять менше

Найнижча середня зарплата в серпні — у Харківській області — 10 600 грн. За місяць відбулося значне падіння рівню зарплат, які пропонують у цьому регіоні. Якщо у липні роботодавці Харківщини готові були платити своїм співробітникам в середньому 18 000 грн, то в серпні ця сума на 41,1% менша та становить 10 600 грн.

Найнижчі зарплати у серпні також у Тернопільській області (у середньому 11 100 грн), Сумській (11 700 грн), Рівненській (11 700 грн), Кіровоградській (12 300 грн) та Чернівецький областях (12 500 грн).

Де підвищувалися середні зарплати

У більшій частині регіонів України середні зарплати не лише утрималися від зниження, а й показали позитивну динаміку збільшення. Зокрема, на 43,5% збільшилася середня зарплата у Дніпропетровській області. Якщо у липні тут пропонували в середньому 16 100 грн щомісячної компенсації, то у серпні середня зарплата у відкритих вакансіях становить 23 100 грн.

Протягом трьох місяців триває підвищення середньої заробітної плати, яку пропонують роботодавці у відкритих вакансіях у Одеській області. За останній місяць відбулося збільшення на 14,7% — з 22 500 грн у липні до 25 800 грн у серпні.

Найбільша позитивна динаміка середніх заробітних плат за місяць спостерігається також у Житомирській області, Полтавській, Чернігівській та Волинській областях. Щоправда, рівень окладів, які в середньому пропонуть тут роботодавці, не надто високий:

Житомирська область — 15 900 грн (+34,7%)

Полтавська область — 15 600 грн (+33,3%)

Чернігівська область — 15 700 грн (+29,8%)

Волинська область — 14 000 грн (+14,8)

Де відбулося зниження середніх зарплат

Серед регіонів, в яких за місяць відбулося зниження середніх заробітних плат, вже зазначений Харків з негативним показником динаміки −41,1%.

В Чернівецькій області, в якій з квітня зарплати утримувалися від падіння та навіть збільшувалися, у серпні пропонують низькі оклади — в середньому 12 500 грн, що на 26,9% менше, порівнюючи з попереднім місяцем. Схожа картина у Тернопільській області. У серпні роботодавці Тернопільщини в середньому пропонують 11 100 грн, що на 22,4% менше, ніж у липні.

Негативну динаміку зарплати показала ще одна область Західного регіону України. В Івано-Франківській області за місяць відбулося зниження середньої заробітної плати у відкритих вакансіях на 15,5%. Зараз роботодавці пропонують тут у середньому 12 800 грн щомісячної компенсації.

В інших регіонах, що показали негативну динаміку середніх заробітних плат, відбулося не таке відчутне зниження:

Запорізька область — 15 800 грн (-7,6%)

Сумська область — 11 700 грн (-6,4%)

Київ — 28 700 грн (-2,7%)

Закарпатська область — 16 200 грн (-2,4%)

Вінницька область — 13 300 грн (-2,2%).

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