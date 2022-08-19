В НБУ розповіли, що буде з робочими місцями та зарплатами (інфографіка) — Finance.ua

В НБУ розповіли, що буде з робочими місцями та зарплатами (інфографіка) Вчора 14:03 — Казна та Політика

Унаслідок війни і скорочення виробництва багато українців залишилися без роботи. Рівень безробіття стрімко зріс і в II кварталі сягнув близько 35%, за оцінками Національного банку. Підприємства, передусім малі і середні, знизили зарплати.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Поступово бізнес і громадяни пристосовуються до діяльності в умовах війни. З квітня кількість резюме на сайтах працевлаштування стрімко зростала. Збільшується й кількість вакансій, хоча значно повільніше.

Як наслідок, за оцінками НБУ, до кінця року безробіття знижуватиметься повільно, а реальні зарплати скоротяться. Однак з поліпшенням безпекової ситуації стан ринку праці поліпшуватиметься в наступні роки.

Хто потрібен

Очікується, що значним попитом під час відновлення країни користуватимуться працівники, задіяні в логістиці та відбудові інфраструктури.

Номінальні зарплати досить швидко зростатимуть, однак у реальному вимірі у 2023-2024 роках вони будуть все ще нижчими довоєнного рівня.

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