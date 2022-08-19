Зарплатні очікування сеньйорів впали на $1 тис., найтяжче — джунам: що відбувається в українському IT — Finance.ua
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Зарплатні очікування сеньйорів впали на $1 тис., найтяжче — джунам: що відбувається в українському IT

Особисті фінанси
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Зарплатні очікування сеньйорів впали на $1 тис., найтяжче — джунам: що відбувається в українському IT
Зарплатні очікування сеньйорів впали на $1 тис., найтяжче — джунам: що відбувається в українському IT
Команда сервісу для анонімного пошуку роботи Djinni поділилася новинами ринку IT України. Кількість кандидатів в пошуку за останній тиждень зросла на 890 та перевищила 59 тисяч осіб. Також зарплатні очікування сеньйорів знизилися на тисячу доларів.

Що відбувається с зарплатами

Зарплатні очікування синьйор-розробників знизились у березні з $5000 до $4000.
«Зарплатні очікування міддл-спеціалістів навіть трохи виросли і ми не бачимо стрімкого падіння, як було у сеньйорів», — зазначають у команді сервісу.
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У джунів, з іншого боку, ситуація найбільш складна.
Графік: Djinni
Графік: Djinni
У Djinni зазначили, що відсоток джунів серед кандидатів в пошуку зріс з 37% до 44% за останні пів року. В числах це зростання з 11 тис. до 24 тис. — більше, ніж вдвічі.

Кількість наймів тримається на рівні минулого року

Графік: Djinni
Графік: Djinni
Кандидатів в пошуку зараз приблизно у тричі більше у порівнянні з минулим роком.
Тим часом кількість вакансій сьогодні у порівнянні з минулим роком впала вдвічі, а середня кількість відгуків на вакансію зросла з 2 до 12.
Зарплатні очікування сеньйорів впали на $1 тис., найтяжче — джунам: що відбувається в українському IT
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