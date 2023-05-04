Скільки легкових електромобілів зареєстровано в Україні, та в яких областях їх найбільше - дані МВС — Finance.ua

Скільки легкових електромобілів зареєстровано в Україні, та в яких областях їх найбільше - дані МВС Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Скільки легкових електромобілів зареєстровано в Україні, та в яких областях їх найбільше - дані МВС

Станом на 1 травня в Україні зареєстровано 53 786 легкових електромобілів.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

«Перехід до електромобілів відбувається на наших очах. Навіть незважаючи на проблеми з електроенергією, які виникали під час масованих обстрілів окупантами наших енергосистем, ці авто користувалися відчутним попитом. Загалом на 1 травня в Україні зареєстровано 53 786 легкових електрокарів», — сказано в повідомленні.

В який областях найбільше електрокарів

Найбільше легкових електромобілів у Києві — 10 282, Одещині — 5489, Дніпрі — 4795, Львівщині — 4491, Київщині — 3991.

«На користь цих авто грають не лише швидкість, майже безшумність, але й низькі податки. Бо під час купівлі автомобілів на акумуляторних джерелах живлення не потрібно сплачувати збір до Пенсійного фонду», — нагадують в МВС.

Читайте також Названо найкращі електромобілі сучасності

Для екологічних автомобілів у сервісних центрах МВС передбачені номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями.

Варто зазначити, що такі номерні знаки можуть бути встановлені тільки на так званий «чистий» екомобіль, тобто такий, який живиться винятково електроенергією. Транспортні засоби гібридного типу в цю категорію не потрапляють.

Довідка Finance.ua:

за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, майже кожна п’ята автівка, продана у світі цього року, буде електромобілем — продажі електромобілів у світі вперше перевищили позначку в 10 мільйонів;

протягом березня український автопарк поповнили 1908 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.