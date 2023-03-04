Названо найкращі електромобілі сучасності — Finance.ua

Названо найкращі електромобілі сучасності Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Названо найкращі електромобілі сучасності

Американська аналітична компанія JD Power склала рейтинг електромобілів, якими найбільше задоволені власники.

Фахівці компанії опитали користувачів електрокарів різних марок та моделей, які оцінили їх за такими критеріями, як комфорт, плавність ходу, рівень шуму, місткість багажника, якість електроніки, запас ходу, а також загальне враження від водіння та відповідність ціни та якості.

Для того, щоб рейтинг був максимально справедливим, електромобілі преміум-класу винесли до окремого списку.

Лідером за рівнем задоволеності серед електрокарів преміум-класу став пікап Rivian R1T, який отримав 794 бали.

Він відтіснив на друге місце торішнього переможця — Tesla Model 3, який набрав лише 759 балів.

Замикає трійку лідерів Tesla Model Y із 754 балами.

Четверте та п’яте місце розділили між собою Audi e-tron та Polestar 2, які отримали 735 та 724 бали відповідно.

ТОП-10 електромобілів на думку власників:

MINI Cooper Electric — 782 бали;

Kia EV6 — 762 бали;

Ford Mustang Mach-E — 742 бали;

Hyundai IONIQ 5 — 738 балів;

Volkswagen ID.4 — 735 балів;

Kia Niro EV — 733 бали;

Ford F-150 Lightning — 723 бали;

Chevrolet Bolt EUV — 716 балів;

Chevrolet Bolt EV — 711 балів;

Nissan Leaf — 698 балів.

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