Скільки квартир здали в експлуатацію в Україні на початку 2022 року: дані щодо регіонів — Finance.ua

Житлове питання стоїть дуже гостро з урахуванням потоку переселенців із зон бойових дій. Держстат опублікував інформацію про квадратні метри, готові до заселення.
Дані наведено за січень-березень 2022 року. За цей час в Україні здали в експлуатацію 1276285 кв.м. або 14841 квартиру. З цього числа понад 4 тисячі квартир — у приватних будинках. У топі:
Київ (3812 квартир);
Київська область (2487 квартир);
Львівська область (1651 квартира).
Від цього переліку недалеко пішла і Одеська область (1643 квартири). Зазначимо, що саме в цих регіонах розташовані обласні центри, що густо забудовуються, — Київ, Львів і Одеса. В інших областях кількість квартир, що здали в експлуатацію, не сягає і 1000 одиниць. У Дніпропетровській області — 296 квартир.
Найгірші показники — у регіонах, у яких найбільше окупованої території та зон з активними бойовими діями:
Луганська область (5 квартир);
Сумська область (40 квартир);
Донецька область (41 квартира);
Херсонська область (59 квартир);
Запорізька область (64 квартири);
Миколаївська (82 квартири).
Цікаво, що у переліку регіонів, де кількість нових квартир не сягає і 100, — Кіровоградська область (48 варіантів). Натомість у Харківській області нового житла не набагато менше, ніж у Дніпропетровській — 285 одиниць.
Імовірно, такі низькі значення можна пояснити неможливістю порахувати квартири через окупацію частини регіонів.
Міста та села
Показники, які ми навели вище, стосуються і міської, і сільської місцевості. Але баланс між ними відрізняється у регіонах. Наприклад, у Чернігівській області кількість нових квартир у містах у 20 разів більша, ніж у селах. У Миколаївській — у 15 разів більша. Про переважання новобудов у містах свідчать дані із Полтавської області (у 8 разів більше), Харківської області та Дніпропетровської області (у 5 разів більше, ніж у селах).
Водночас є й регіони, де забудовники віддають перевагу сільській місцевості. Так, на Одещині кількість нового житла в селах переважає над міськими варіантами у 8 разів, а на Рівненщині — у 3,6 разу.
Зазначимо, що у таблиці відсутні дані про співвідношення нового житла у містах та селах з Донецької та Луганської областей.
Статистика не включає інформацію про окуповані райони Донецької та Луганської областей, АР Крим.
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