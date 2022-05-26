Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир — Finance.ua

Значно зросла (+88%) вартість оренди в Черкаській області. Досить великі суми доведеться заплатити за квартиру в Тернопільській (+81%) та Вінницькій (+55%) областях.
Де цінові стрибки незначні або пішли в мінус?
Незначний стрибок цін на оренду квартир помітний у Хмельницькій (+46%), Запорізькій (+41%), Рівненській (+35%) та Дніпропетровській (+34%) областях. Порівняно невеликі націнки виставили власники нерухомості на Волині (+20%), у Сумській (+15%), Чернігівській (+10%), Полтавській (+5%) та Кіровоградській (+5%) областях.
У Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. В інших областях, де нещодавно були чи тривають бойові дії, ціни навіть стали нижчими за довоєнні.
Зокрема, у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.
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