Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

Вчора 13:03Нерухомість
1866
Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартирПодорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир
На заході України за останні пів року істотно зросла вартість оренди квартир.
Такими є дані дослідження ринку від ресурсу Flatfy за жовтень 2021-го — травень 2022 року.

Де подорожчала оренда квартири?

Порівняно із жовтнем, у травні найбільше зростання вартості оренди житла зафіксували на Закарпатті:
  • в Ужгороді та області ціни підскочили на 225%;
  • на другому місці Чернівецька область, де винаймати квартири стало дорожче на 156%;
  • у трійці лідерів опинилась також Івано-Франківська область, де ціни на оренду квартир підскочили на 128%;
  • високий ціновий показник (+96%) і у Львівській області, де житло винаймати завжди було дорогувато.
Читайте також
Значно зросла (+88%) вартість оренди в Черкаській області. Досить великі суми доведеться заплатити за квартиру в Тернопільській (+81%) та Вінницькій (+55%) областях.
Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

Де цінові стрибки незначні або пішли в мінус?

Незначний стрибок цін на оренду квартир помітний у Хмельницькій (+46%), Запорізькій (+41%), Рівненській (+35%) та Дніпропетровській (+34%) областях. Порівняно невеликі націнки виставили власники нерухомості на Волині (+20%), у Сумській (+15%), Чернігівській (+10%), Полтавській (+5%) та Кіровоградській (+5%) областях.
Місце для вашої реклами
У Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. В інших областях, де нещодавно були чи тривають бойові дії, ціни навіть стали нижчими за довоєнні.
Зокрема, у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Іпотека на житло в Україні. Безкоштовний каталог 🏡

За матеріалами: Сьогодні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.