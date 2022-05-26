Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир — Finance.ua

Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

Вчора 13:03 — Нерухомість

Подорожчання на 225%: де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

На заході України за останні пів року істотно зросла вартість оренди квартир.

Такими є дані дослідження ринку від ресурсу Flatfy за жовтень 2021-го — травень 2022 року.

Де подорожчала оренда квартири?

Порівняно із жовтнем, у травні найбільше зростання вартості оренди житла зафіксували на Закарпатті:

в Ужгороді та області ціни підскочили на 225%;

на другому місці Чернівецька область, де винаймати квартири стало дорожче на 156%;

область, де винаймати квартири стало дорожче на 156%; у трійці лідерів опинилась також Івано-Франківська область, де ціни на оренду квартир підскочили на 128%;



область, де ціни на оренду квартир підскочили на 128%; високий ціновий показник (+96%) і у Львівській області, де житло винаймати завжди було дорогувато.



Значно зросла (+88%) вартість оренди в Черкаській області. Досить великі суми доведеться заплатити за квартиру в Тернопільській (+81%) та Вінницькій (+55%) областях.

Де цінові стрибки незначні або пішли в мінус?

Незначний стрибок цін на оренду квартир помітний у Хмельницькій (+46%), Запорізькій (+41%), Рівненській (+35%) та Дніпропетровській (+34%) областях. Порівняно невеликі націнки виставили власники нерухомості на Волині (+20%), у Сумській (+15%), Чернігівській (+10%), Полтавській (+5%) та Кіровоградській (+5%) областях.

У Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. В інших областях, де нещодавно були чи тривають бойові дії, ціни навіть стали нижчими за довоєнні.

Зокрема, у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.

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