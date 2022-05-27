Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло — Finance.ua

Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло

Вчора 17:01 — Особисті фінанси

Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло

Після початку повномасштабної російсько-української війни попит на оренду житла в деяких регіонах збільшився у 15 разів, а ось у Києві ситуація інакша — попит, як і ціни, впав.

Про те, де найвигідніше орендувати житло, розповіли аналітики OLX.

Де найчастіше шукають житло подобово

Дані у квітні цього року показують, що активність людей, які шукають житло під таку потребу, зросла на 52% у порівнянні з минулим роком.

Найактивніше зараз люди відгукуються на пропозиції про подобову оренду житла на Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. У 82% випадків українці бронюють помешкання телефоном.

За типами житла попит у різних регіонах такий:

квартири подобово, погодинно активно шукають у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях;

короткострокова оренда будинків — у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях;

готелі та бази відпочинку — на Черкащині, Житомирщині та Дніпропетровщині;

хостели, койко-місця — у Вінницькій та Полтавській областях.

Як стверджують експерти, серед великих міст України зараз найдешевше винаймати житло в Києві, а найдорожче в Ужгороді — зі зрозумілих причин.

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«У порівнянні з усіма великими містами, в Києві найнижча середня вартість ночівлі в однокімнатці — всього 578 гривень на добу. В Черкасах доведеться віддати близько 600 гривень за ніч, а найдорожче — в Ужгороді. Тут оренда доби в однокімнатній квартирі обійдеться, в середньому, у 850 гривень», — розповіли аналітики.

Подобова оренда будинків

Із орендою будинків ситуація відрізняється, адже на сайті станом на травень є лише близько 1355 активних оголошень. Аналітики наводять такі дані:

у Кропивницькому оренда будинку на добу коштуватиме близько 725 грн;

на Волині — від 925 грн до 1 436 грн;

у курортних містечках Карпат — 1 000-2 000 грн на добу.

Ціни у готелях та базах відпочинку

Якщо людина обере для ночівлі готель чи базу відпочинку, то найдешевша оренда буде на Житомирщині. Там така послуга обійдеться у 500 грн. Трохи дорожче буде в Києві — у середньому 576 грн на добу. Однак така ціна менша, ніж була до воєнного стану.

Середні ціни на добову оренду в готелях чи базах відпочинку в деяких містах:

Найдешевшим варіантом буде хостел. Аналітики наводять такі ціни по містах:

Полтава — 150 грн на добу;

Вінниця та Ужгород — по 200 грн;

Львів — 280 грн;

Івано-Франківськ — 350 грн.

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