Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло — Finance.ua

«У порівнянні з усіма великими містами, в Києві найнижча середня вартість ночівлі в однокімнатці — всього 578 гривень на добу. В Черкасах доведеться віддати близько 600 гривень за ніч, а найдорожче — в Ужгороді. Тут оренда доби в однокімнатній квартирі обійдеться, в середньому, у 850 гривень», — розповіли аналітики.
Подобова оренда будинків
Із орендою будинків ситуація відрізняється, адже на сайті станом на травень є лише близько 1355 активних оголошень. Аналітики наводять такі дані:
у Кропивницькому оренда будинку на добу коштуватиме близько 725 грн;
на Волині — від 925 грн до 1 436 грн;
у курортних містечках Карпат — 1 000-2 000 грн на добу.
Ціни у готелях та базах відпочинку
Якщо людина обере для ночівлі готель чи базу відпочинку, то найдешевша оренда буде на Житомирщині. Там така послуга обійдеться у 500 грн. Трохи дорожче буде в Києві — у середньому 576 грн на добу. Однак така ціна менша, ніж була до воєнного стану.
Середні ціни на добову оренду в готелях чи базах відпочинку в деяких містах:
Найдешевшим варіантом буде хостел. Аналітики наводять такі ціни по містах:
Полтава — 150 грн на добу;
Вінниця та Ужгород — по 200 грн;
Львів — 280 грн;
Івано-Франківськ — 350 грн.
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