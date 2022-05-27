Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло — Finance.ua

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Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло

Вчора 17:01Особисті фінанси
455
Подобова оренда: де найвигідніше знімати житлоПодобова оренда: де найвигідніше знімати житло
Після початку повномасштабної російсько-української війни попит на оренду житла в деяких регіонах збільшився у 15 разів, а ось у Києві ситуація інакша — попит, як і ціни, впав.
Про те, де найвигідніше орендувати житло, розповіли аналітики OLX.

Де найчастіше шукають житло подобово

Дані у квітні цього року показують, що активність людей, які шукають житло під таку потребу, зросла на 52% у порівнянні з минулим роком.
Найактивніше зараз люди відгукуються на пропозиції про подобову оренду житла на Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. У 82% випадків українці бронюють помешкання телефоном.
За типами житла попит у різних регіонах такий:
  • квартири подобово, погодинно активно шукають у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях;
  • короткострокова оренда будинків — у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях;
  • готелі та бази відпочинку — на Черкащині, Житомирщині та Дніпропетровщині;
  • хостели, койко-місця — у Вінницькій та Полтавській областях.
Як стверджують експерти, серед великих міст України зараз найдешевше винаймати житло в Києві, а найдорожче в Ужгороді — зі зрозумілих причин.
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«У порівнянні з усіма великими містами, в Києві найнижча середня вартість ночівлі в однокімнатці — всього 578 гривень на добу. В Черкасах доведеться віддати близько 600 гривень за ніч, а найдорожче — в Ужгороді. Тут оренда доби в однокімнатній квартирі обійдеться, в середньому, у 850 гривень», — розповіли аналітики.
Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло

Подобова оренда будинків

Із орендою будинків ситуація відрізняється, адже на сайті станом на травень є лише близько 1355 активних оголошень. Аналітики наводять такі дані:
  • у Кропивницькому оренда будинку на добу коштуватиме близько 725 грн;
  • на Волині — від 925 грн до 1 436 грн;
  • у курортних містечках Карпат — 1 000-2 000 грн на добу.

Ціни у готелях та базах відпочинку

Якщо людина обере для ночівлі готель чи базу відпочинку, то найдешевша оренда буде на Житомирщині. Там така послуга обійдеться у 500 грн. Трохи дорожче буде в Києві — у середньому 576 грн на добу. Однак така ціна менша, ніж була до воєнного стану.
Середні ціни на добову оренду в готелях чи базах відпочинку в деяких містах:
Подобова оренда: де найвигідніше знімати житло
Найдешевшим варіантом буде хостел. Аналітики наводять такі ціни по містах:
  • Полтава — 150 грн на добу;
  • Вінниця та Ужгород — по 200 грн;
  • Львів — 280 грн;
  • Івано-Франківськ — 350 грн.
До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.
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За матеріалами: Сьогодні
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