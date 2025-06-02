Скільки коштує зібрати випускника і випускницю: порівнюємо витрати — Finance.ua

Скільки коштує зібрати випускника і випускницю: порівнюємо витрати Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує зібрати випускника і випускницю: порівнюємо витрати

Свято на один вечір, а рахунок — на кілька тисяч. Заради щасливих очей своїх дітей батьки випускників готові «влетіти у копієчку», аби лиш влаштувати їм справжнє свято. Finance.ua вирішив підрахувати , скільки реально коштує зібрати випускника і випускницю у 2025 році, та чиї «луки» в результаті обходяться дорожче.

Образ для випускника

Одяг — основа образу. Для хлопця найбільша інвестиція — це костюм. Вартість класичного костюма-двійки (піджак та штани) може коливатися від 2 500 грн до 9 тис. грн (в середньому 5 750 грн). Все залежить від бренду, якості тканини та фасону.

Щоб зекономити, костюм можна орендувати. Або ж придбати універсальну класику, яка стане у пригоді в майбутньому.

Якісна сорочка для випускника коштуватиме в межах 800 — 2 500 грн. Класичні туфлі, які доповнять костюм коштують від 1 500 до 5 тис. грн (в середньому 3 тис. грн).

Який же образ без аксесуарів? Краватка або метелик додадуть йому завершеності. Ціни на них коливаються в межах від 200 до 1 тис. грн. Ремінь можна придбати за 300 — 1 500 грн. Вбрання хлопця також можуть доповнити запонки, якщо їх передбачає сорочка. Вони коштують від 200 грн. Також стильного вигляду додасть годинник. Ціни на них стартують від 500 грн.

Варто зауважити, що деякі елементи образу, як от ремінь, годинник, сорочка, туфлі тощо вже можуть бути в гардеробі школяра, що значно зекономить бюджет.

📍 Загалом одягнути випускника коштуватиме від 5 тис. до 14 тис. грн. В середньому — 9 500 грн.

Образ для випускниці

Найдорожче, що знадобиться для дівчинки — це випускна сукня. Тут розмах цін вражає найбільше. Проста, але елегантна сукня може обійтися у 3 тис. — 8 тис. грн (в середньому 5 500 грн). Дизайнерські моделі, сукні з дорогих тканин чи з великою кількістю декору можуть сягати 15 — 30 тис. грн (в середньому 22 500 грн).

Важливо пам’ятати, що сукню можна також взяти напрокат, що значно зекономить бюджет (від 1 500 — 5 тис. грн за добу).

Святкові туфлі або босоніжки коштують від 1 500 до 5 тис. грн. Деякі випускниці також обирають запасну пару зручнішого взуття, щоб не страждати на танцмайданчику.

Образ випускниці доповнюють прикраси — це можуть бути сережки, браслет та кольє. Найчастіше на випускний обирають стильну біжутерію замість дорогих прикрас зі срібла або золота. Ціни стартують від 300 грн за комплект. Також можна придбати невелику елегантну сумочку, куди помістяться найнеобхідніші речі. Вона коштує від 500 до 2 500 грн.

Краса та догляд — ще одна стаття витрат для дівчинки. Святкова укладка або складна зачіска у перукаря коштуватиме від 800 до 2 500 грн. Деякі майстри пропонують пакетні послуги.

Професійний вечірній макіяж — від 800 до 2 тис. грн. Зазвичай візажисти пропонують пробний макіяж, який оплачується окремо. Щоб зекономити, можна звернутися до випускниць б’юті-шкіл або створити мейкап самостійно.

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Манікюр та педикюр, залежно від салону, коштує від 500 до 1 500 грн за обидві послуги.

📍 І без підрахунку зрозуміло, що зібрати дівчинку на випускний дещо дорожче, ніж хлопця. У дівчат до образу додаються зачіска, макіяж і сукня, які іноді коштують більше, ніж увесь чоловічий образ. Загалом образ випускниці може коштувати від 7 тис. до 40 тис. грн — і це не межа. В середньому зібрати дівчинку на випускний коштує 23 500 грн.

Детальніше про інші категорії витрат на випускний у 2025 році — читайте у нашій статті за посиланням.

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