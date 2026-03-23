Скільки коштує житло в Португалії
Ринок нерухомості Португалії продовжує зростати навіть після скасування «золотих віз» для купівлі житла. Іноземні інвестори не втратили інтерес, а ціни на житло та оренду залишаються високими.
Про це пише видання Idealista.
Інвестиції зростають попри скасування «золотих віз»
У 2025 році іноземці вклали в нерухомість Португалії 3,9 млрд євро — це приблизно на 10% більше, ніж роком раніше.
Це відбулося навіть попри те, що програму «золотих віз» для житла скасували наприкінці 2023 року.
Читайте також
Нерухомість формує 45,9% усіх прямих іноземних інвестицій у країну — це найвищий показник за останні роки. Для порівняння, ще десять років тому ця частка була майже вдвічі меншою.
Основні регіони, куди спрямовується понад 80% інвестицій:
- Лісабон — 113,2 млрд євро;
- північ Португалії — 37,2 млрд євро;
- Алгарве — 21,7 млрд євро.
Найактивніші інвестори — з Люксембургу (1,1 млрд євро), Великої Британії (900 млн євро) та Німеччини (800 млн євро).
Ціни на житло у Португалії
За даними Numbeo, середня вартість житла у містах:
- у центрі — близько 3 493 євро за кв. м;
- за межами центру — 2 489 євро за кв. м.
У великих містах ціни значно вищі. Зокрема, у Лісабоні вартість квадратного метра перевищує 5 тис. євро, особливо в центральних і популярних районах.
Водночас у менших містах і внутрішніх регіонах житло залишається помітно дешевшим.
Ринок оренди також демонструє високі ціни, особливо у великих містах. У середньому:
- однокімнатна квартира в центрі — близько 896 євро на місяць;
- за межами центру — близько 711 євро.
У Лісабоні ціни значно вищі:
- 1-кімнатна квартира в центрі — приблизно 1 300−1 350 євро;
- 3-кімнатна квартира — понад 2 500 євро на місяць.
Поділитися новиною
