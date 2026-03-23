Скільки коштує житло в Португалії

Житло у Португалії

Ринок нерухомості Португалії продовжує зростати навіть після скасування «золотих віз» для купівлі житла. Іноземні інвестори не втратили інтерес, а ціни на житло та оренду залишаються високими.

Про це пише видання Idealista.

Інвестиції зростають попри скасування «золотих віз»

У 2025 році іноземці вклали в нерухомість Португалії 3,9 млрд євро — це приблизно на 10% більше, ніж роком раніше.

Це відбулося навіть попри те, що програму «золотих віз» для житла скасували наприкінці 2023 року.

Нерухомість формує 45,9% усіх прямих іноземних інвестицій у країну — це найвищий показник за останні роки. Для порівняння, ще десять років тому ця частка була майже вдвічі меншою.

Основні регіони, куди спрямовується понад 80% інвестицій:

Лісабон — 113,2 млрд євро;

північ Португалії — 37,2 млрд євро;

Алгарве — 21,7 млрд євро.

Найактивніші інвестори — з Люксембургу (1,1 млрд євро), Великої Британії (900 млн євро) та Німеччини (800 млн євро).

Ціни на житло у Португалії

За даними Numbeo , середня вартість житла у містах:

у центрі — близько 3 493 євро за кв. м;

за межами центру — 2 489 євро за кв. м.

У великих містах ціни значно вищі. Зокрема, у Лісабоні вартість квадратного метра перевищує 5 тис. євро, особливо в центральних і популярних районах.

Водночас у менших містах і внутрішніх регіонах житло залишається помітно дешевшим.

Ринок оренди також демонструє високі ціни, особливо у великих містах. У середньому:

однокімнатна квартира в центрі — близько 896 євро на місяць;

за межами центру — близько 711 євро.

У Лісабоні ціни значно вищі:

1-кімнатна квартира в центрі — приблизно 1 300−1 350 євро;

3-кімнатна квартира — понад 2 500 євро на місяць.

