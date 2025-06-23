Скільки коштує роумінг у Європі — Finance.ua

Скільки коштує роумінг у Європі Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Скільки коштує роумінг у Європі

Послуга роумінгу актуальна для туристів та громадян, які виїжджають за кордон і прагнуть зберегти свій мобільний номер та користуватися послугами мобільного оператора за межами його зони покриття.

Як йдеться у статті Finance.ua , тарифи на роумінг значно відрізняються — навіть у межах ЄС.

Користування мобільним зв’язком у роумінговій зоні значно дорожче через технічні витрати та комерційні фактори. Маршрутизація дзвінків та надання інших послуг можливе завдяки складній інфраструктурі та її коректному обслуговуванню. До того ж для обробки міжнародного трафіку залучають додаткове обладнання. Тому «домашній» оператор має компенсувати витрачені ресурси компанії-партнеру.

Другий важливий момент ― суто комерційний. Клієнт не може сам обрати, до якого гостьового оператора під’єднатися. Це виключає пряму конкуренцію.

Вартість роумінгу також залежить від адміністративних витрат, тарифних систем та навіть валют. Останнє має значення під час узгодження цін між операторами з різних країн.

Безплатний роумінг дозволяє українцям зекономити, бо у більшості європейських країн мобільні тарифи суттєво дорожче. Пропонуємо порівняти вартість тарифів в Україні та країнах, де наразі проживає найбільше українців. Для зручності рахуватимемо у євро.

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Вартість більшості тарифів українських операторів знаходиться у межах 3,5−6 євро. Інформацію щодо цін у європейських країнах можна знайти в наведеній нижче таблиці.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала надати Україні доступ до зони «Роумінг як вдома», що діє в Євросоюзі. Якщо пропозицію підтримають, українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових витрат уже з 1 січня 2026 року.

Про те, як вплине роумінговий безвіз на тарифи мобільних операторів в Україні — читайте у статті за посиланням.

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