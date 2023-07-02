Скільки коштує рік розробника? У Djinni порахували зарплатний прогрес — Finance.ua
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Скільки коштує рік розробника? У Djinni порахували зарплатний прогрес

Особисті фінанси
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Скільки коштує рік розробника? У Djinni порахували зарплатний прогрес
Скільки коштує рік розробника? У Djinni порахували зарплатний прогрес, Фото: freepik.com
У Djinni порахували, скільки коштує рік роботи розробника у прив’язці до зростання зарплати.
«Кожен рік досвіду розробника — це приблизно +$750 $ до зарплати. Але після 6 років ця залежність уже не діє, і медіана зарплат кандидатів із 7 і 10 роками досвіду однакова — $5К», — йдеться в повідомленні сервісу на його Telegram-каналі.
Скільки коштує рік розробника? У Djinni порахували зарплатний прогрес
Такий висновок зроблено на основі опитування 2500 кандидатів-розробників із підтвердженими наймами на Djinni цього року мінус пів відсотка аутлаєрів із обох боків. Лінійна модель пояснює приблизно 70% вибірки до 6 років і не працює для 7+ років.
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Також за даними Djinni, порівняно з травнем 2022 цього року стали менше наймати програмістів, більше — маркетологів і дата спеціалістів. Розробники — все ще найбільша група в наймах. Але їх частка скоротилась з 48 до 40%. Найбільше постраждали .NET i Node. js розробники, а от найми Python спеціалістів і мобільних розробників навіть виросли. Також стали менше наймати мануальних QA, але більше автоматизаторів.

Довідка Finance.ua:

  • за рік повномасштабної війни кількість ІТ-спеціалістів зросла на 13%;
  • за результатами травня 2023 року, 50,7% компаній не призупиняли перегляд зарплатні та кар'єрне зростання. 8,1% опитуваних позбавлені такої можливості. Водночас 0,7% не пропонували підвищень і до вторгнення.
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За матеріалами:
dev.ua
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