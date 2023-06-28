Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка) — Finance.ua
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Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)

Особисті фінанси
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Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)
Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка), Фото: freepik.com
За рік повномасштабної війни кількість ІТ-спеціалістів зросла на 13%.
Про це повідомляє GlobalLogic.
Узагальнений портрет претендента на IT-посаду рівня Junior у 2023 році буде виглядати таким чином:
  • випускник КПІ імені Ігоря Сікорського, який навчався за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем»;
  • він також міг пройти курси для отримання додаткових практичних навичок;
  • імовірно, цей молодий фахівець розпочне свій шлях з trainee-позицій мануального (QA Manual) або автоматизованого (QA Automation) тестувальника.
Інфографіка: GlobalLogic
Інфографіка: GlobalLogic
Значна частина IT-інженерів здобувають освіту за такими фахами:
  • «Інженерія програмного забезпечення»;
  • «Комп'ютерні науки»;
  • «Комп'ютерна інженерія»;
  • «Інформаційні системи та технології».
Також навички, які цінуються в галузі, можна отримати за такими апаратними спеціальностями, як «Вбудовані системи авіоніки» та «Інженерія мікропроцесорних систем».
Нагадаємо, що протягом останнього року більшість компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зауважили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: найчастіше бонуси (9%), рідше — зарплати й інші грошові виплати (по 5%).
Після початку повномасштабного вторгнення 70% айтівці знайшли нову роботу в Україні і 72% за кордоном. В Україні дещо легше було знайти нову роботу фахівцям з Data Science / ML / AI та аналітикам: понад 80% тих, хто шукав, працевлаштувалися.

Довідка Finance.ua

Серед освітніх закладів, які готують найбільш затребуваних ІТ-фахівців:
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Львівська політехніка;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Львівський національний університет ім. І. Франка.
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За матеріалами:
Finance.ua
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