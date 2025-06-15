Скільки коштує орендувати житло у Греції — Finance.ua

Скільки коштує орендувати житло у Греції Сьогодні 21:14 — Світ

Скільки коштує орендувати житло у Греції

Житлова криза в Греції продовжує загострюватися, а ціни на оренду неухильно зростають. За даними статистики, середня щомісячна орендна плата в Греції у квітні 2025 року склала близько 440 євро.

Про це пише rua.gr.

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Джерела на ринку повідомляють, що ситуація досягла критичної точки: вартість оренди на дуже високому рівні в порівнянні з доходами середнього домогосподарства.

Зростання цін на оренду пов’язують із підвищеним попитом та обмеженою пропозицією, оскільки багато власників нерухомості переключилися на короткострокову оренду (наприклад, через Airbnb).

Причини житлової кризи

Як зазначає Нацбанк Греції, загострення проблеми вартості житла пов’язане з масштабною інвестиційною експлуатацією нерухомості, вилученням з ринку об’єктів, пов’язаних з кредитами, що не обслуговуються, і призначених для аукціонів, а також з млявою активністю в будівельному секторі, яка не дозволяє заповнити запас житла.

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За даними індексу цін SPI від Spitogatos, у першому кварталі 2025 року зафіксовано помітне зростання цін на оренду нерухомості по всій країні.

Найдорожчі райони Греції для оренди:

Кіклади лідирують із середньою ціною 14,2 €/кв.м. Потім йдуть Південні та Північні передмістя Афін, центр Афін та Пірей.

Халкідікі також залишається серед найдорожчих через тривалий туристичний сезон і розмаїття короткострокової оренди.

В Аттіці найдорожчою залишається Вульягмені з ціною 20,0 €/кв.м. Список дорогих районів доповнюють Філотеї, Вула, Колонакі-Ліковритос і Палео Псіхіко.

У Салоніках найвищі ціни в районах Вардар-Лаханокіпі (11,1 €/кв.м) та центрі (10,8 €/кв.м).

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