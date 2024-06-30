Скільки коштуватиме долар до кінця року — прогноз експерта Сьогодні 08:07 — Валюта

Скільки коштуватиме долар до кінця року — прогноз експерта

До кінця року курс валюти може зрости до 44 гривень за долар. На підвищення вартості долара впливає кілька факторів.

Про це повідомила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в інтервʼю «УНН».

Зараз курс долара в обмінниках сягає майже 41 гривні за долар. Наприкінці минулого року Олена Сосєдка прогнозувала, що у 2024 році вартість долара може сягнути 42 гривень.

«Наразі мій прогноз залишається колишнім. Основні фактори, що впливають на зростання долара — це зовнішньоекономічна, політична і військова ситуація в нашій країні. До кінця року курс долара може досягти 44 гривень, тому що скорочується експорт і збільшується імпорт», — зазначила Сосєдка.

За її словами, валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.

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Водночас, експерт зазначила, що широкомасштабна війна та мобілізація призвели до дефіциту робочої сили в Україні, що також має негативний вплив на курс валют

«Мобілізація торкнулася в більшості чоловіків, і жінки не завжди можуть виконувати складну фізичну роботу на заводах, фабриках, олійницях та інших підприємствах. Раніше це була основна частка експорту», — зазначила Сосєдка.

За її словами, враховуючи поточну ситуацію в Україні, коли йде війна, Національний банк України стикається з непростим завданням управління валютним курсом гривні щодо долара.

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою, попри послаблення курсу гривні, зокрема під впливом збільшення бюджетних видатків.

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