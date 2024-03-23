Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні — Finance.ua

Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні Сьогодні 06:12 — Енергетика

Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні

Виробники енергії з відновлюваних джерел отримали 345,2 млн грн від державного підприємства «Гарантований покупець» за березень 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Державне підприємство „Гарантований покупець“ здійснило доплату виробникам з відновлюваних джерел енергії на суму 345,2 млн грн за першу декаду березня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих «Гарантованим покупцем» від торгової діяльності на організованих сегментах ринку за цей же період.

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Загальний рівень розрахунку ДП «Гарантований покупець» за першу декаду березня цього року становить 28,1%.

Нагадаємо, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко зазначав , що до Державного бюджету України можуть надійти значні грошові надходження через скасування чинного спеціального обов’язку з експорту електроенергії (експортне ПСО).

Укрінформ За матеріалами:

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