Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні — Finance.ua

Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні
Виробники енергії з відновлюваних джерел отримали 345,2 млн грн від державного підприємства «Гарантований покупець» за березень 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Державне підприємство „Гарантований покупець“ здійснило доплату виробникам з відновлюваних джерел енергії на суму 345,2 млн грн за першу декаду березня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих «Гарантованим покупцем» від торгової діяльності на організованих сегментах ринку за цей же період.
Загальний рівень розрахунку ДП «Гарантований покупець» за першу декаду березня цього року становить 28,1%.
Нагадаємо, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко зазначав, що до Державного бюджету України можуть надійти значні грошові надходження через скасування чинного спеціального обов’язку з експорту електроенергії (експортне ПСО).
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