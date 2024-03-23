Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні

Енергетика
9
Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні
Скільки коштів за «зеленим» тарифом виплатив «Гарантований покупець» у березні
Виробники енергії з відновлюваних джерел отримали 345,2 млн грн від державного підприємства «Гарантований покупець» за березень 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Читайте також
«Державне підприємство „Гарантований покупець“ здійснило доплату виробникам з відновлюваних джерел енергії на суму 345,2 млн грн за першу декаду березня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих «Гарантованим покупцем» від торгової діяльності на організованих сегментах ринку за цей же період.
Читайте також
Загальний рівень розрахунку ДП «Гарантований покупець» за першу декаду березня цього року становить 28,1%.
Нагадаємо, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко зазначав, що до Державного бюджету України можуть надійти значні грошові надходження через скасування чинного спеціального обов’язку з експорту електроенергії (експортне ПСО).
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.