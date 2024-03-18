На трьох АЕС в Україні провели двадцять першу ротацію експертів місії МАГАТЕ — Finance.ua
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На трьох АЕС в Україні провели двадцять першу ротацію експертів місії МАГАТЕ

Енергетика
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У березні 2024 року на ВП «Рівненська АЕС», ВП «Південноукраїнська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС» провели двадцять першу ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії.
Про це повідомила пресслужба Держатомрегулювання.
Там уточнили, що на ДСП «Чорнобильська АЕС» провели двадцять третю ротацію.
«Постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії росії в Україні», — йдеться у повідомленні.
Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що обмеження доступу українського персоналу до захопленої росією Запорізької атомної електростанції не створює прямої загрози безпеці.
За матеріалами:
Finance.ua
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