Галущенко: синхронізація з ENTSO-E посилила і Україну, і Європу — Finance.ua

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Галущенко: синхронізація з ENTSO-E посилила і Україну, і Європу

Енергетика
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Галущенко: синхронізація з ENTSO-E посилила і Україну, і Європу
Галущенко: синхронізація з ENTSO-E посилила і Україну, і Європу
Україна буде і надалі розбудовувати інтерконектори та збільшувати міждержавні перетини з європейськими країнами для нарощування обсягів імпорту та експорту електроенергії.
На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook у день другої річниці синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E.
«Від'єднання від енергосистеми рф і білорусі, 21 день роботи в ізольованому режимі, захоплення ворогом енергетичних об'єктів і постійні атаки — це все випробовувало нас на міцність. Але українська енергосистема встояла. Ми довели її стійкість і вже 16 березня 2022 року приєдналися до континентальної ENTSO-E», — нагадав він.
Міністр подякував міжнародним партнерам України за підтримку у ті складні часи і особливо відзначив зусилля європейського комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка невпинно підтримує Україну на шляху приєднання до європейської сім'ї та інтеграції наших енергетичних ринків.
«Синхронізація з європейською енергомережею посилила і Україну, і Європу. Можливість імпортувати електроенергію з країн-партнерів дозволила нам втримати енергосистему під час прицільних ворожих атак. Водночас українська електроенергія допомогла європейським партнерам знизити залежність від російських енергоресурсів. Уже влітку 2022 року ми почали експортувати електроенергію європейським сусідам», - зазначив очільник Міненерго.
Герман Галущенко нагадав, що на сьогодні пропускна спроможність міждержавних перетинів дозволяє Україні експортувати до 550 МВт та імпортувати до 1700 МВт.
«Попереду ще багато роботи: розбудова інтерконекторів і подальше збільшення міждержавних перетинів. Але вже безсумнівно: Україна — невід'ємна частина європейської сім'ї, Україна — європейський енергетичний хаб!» — резюмував міністр.
За матеріалами:
Finance.ua
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