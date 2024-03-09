Експерт розповів, що зміниться через скасування спецобов’язку з експорту електроенергії — Finance.ua

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Експерт розповів, що зміниться через скасування спецобов’язку з експорту електроенергії

Енергетика
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Експерт розповів, що зміниться через скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Експерт розповів, що зміниться через скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
До Державного бюджету України можуть надійти значні грошові надходження через скасування чинного спеціального обов’язку з експорту електроенергії (експортне ПСО).
Про це повідомляє директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.
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За його словами, останніми тижнями спостерігається перевищення експорту електроенергії над імпортом.
Окрім того, нещодавно оператори систем постачання електроенергії континентальної Європи ENTSO-E прийняли рішення щодо збільшення експортних лімітів із України та Молдови з 400 МВт до 550 МВт.
«Збільшення експорту електроенергії може стати важливим фактором фінансової стабілізації української енергетики й приносити значні кошти до державної скарбниці у військовий час. Однак, для цього Україна має імплементувати максимально повно законодавство ЄС й вдосконалити діючу модель ринку е/е та відмінити експортне ПСО», — наголосив Омельченко.
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Раніше державне підприємство «Енергетична компанія України» закликало до скасування спецобов’язку з експорту електроенергії.

Довідка Finance.ua:

  • У 2023 році ще 10 компаній отримали техумови для будівництва системи збереження енергії від «Укренерго»;
  • найбільша паливна компанія України «ОККО» планує побудувати систему збереження енергії потужністю 20 МВт. Інвестиції у проєкт оцінюються в 20−22 млн євро.
За матеріалами:
РБК-Україна
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