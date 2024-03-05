Україна у вівторок знову експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн — Finance.ua

Україна у вівторок знову експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн Сьогодні 13:34 — Енергетика

Україна у вівторок знову експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн

На вівторок, 5 березня, запланований обсяг експорту електроенергії знову є рекордним з початку року. Напередодні в енергосистемі був профіцит електроенергії, застосовувалась аварійна допомога від оператора енергосистеми Польщі.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці

«Сьогодні, 5 березня, запланований обсяг експорту електроенергії знову сягнув рекордної позначки. Загалом до 5 країн (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови) протягом доби планується поставити 13 393 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт», — йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії запланований дуже незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 76 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 37 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

У понеділок, 4 березня, навіть попри рекордний обсяг експорту електроенергії в сусідні країни, в енергосистемі був профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит «Укренерго», польський оператор енергосистеми PSE, з 13:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 246 МВт/год.

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Добовий максимум споживання вчора був зафіксований о 19:00, його рівень був на 1,2% вище, ніж в попередній робочий день — п’ятницю, 1 березня. Таке підвищення споживання є характерним для початку робочого тижня.

Сьогодні, 5 березня, станом на 09:40 рівень споживання електроенергії на 0,8% нижче за відповідний показник понеділка 4 березня.

Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Сонячна та вітряна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

У ремонт для ліквідації пошкоджень, які прогресували після ракетних ударів, виведено одну повітряну високовольтну лінію 330 кВ. У зв’язку з цим знижено потужність енергоблоків однієї з АЕС. Ремонтні роботи тривають. Протягом кількох годин роботу повітряної лінії буде відновлено, потужність енергоблоків АЕС повернуто до попереднього рівня.

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Укрінформ За матеріалами:

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