Україна отримала можливість із 1 березня експортувати більше електроенергії — Finance.ua

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Україна отримала можливість із 1 березня експортувати більше електроенергії

Енергетика
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Україна отримала можливість із 1 березня експортувати більше електроенергії
Україна отримала можливість із 1 березня експортувати більше електроенергії
З 1 березня максимальний ліміт експорту електроенергії з України в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину.
Таке рішення 26 лютого прийняли оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
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Таким чином експортну спроможність міждержавних інтерконекторів було збільшено на 150 МВт.
«Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції», — написав Кудрицький.
За його словами, зараз Україна продає електроенергію всім країнам-сусідам: Словаччині, Румунії, Угорщині, Польщі та Молдові. При цьому обсяги експорту поступово зростають, а імпорту — зменшуються.
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«Позитивне рішення ENTSO-E свідчить про те, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту», — зазначив голова правління компанії.
Він наголосив, що зростання експорту української електроенергії - це один із показників відновлення економіки країни.
За матеріалами:
Espreso.tv
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