Україна стабільно пройшла зиму зі світлом і теплом: що допомогло — Finance.ua

Україна стабільно пройшла зиму зі світлом і теплом: що допомогло Сьогодні 10:44 — Енергетика

Україна стабільно пройшла зиму зі світлом і теплом: що допомогло

Підсилення протиповітряної оборони та проведена наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергетичних об'єктах дозволили забезпечити стале проходження зими 2023 — 2024 року.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«Цей комплекс заходів дав результат: сьогодні ми можемо констатувати, що цю зиму ми прожили в стабільному режимі енергосистеми. Ми як проходили, так і завершуємо цей сезон — зі світлом і теплом», — наголосив він.

В межах ремонтної кампанії було проведено найбільшу за всі роки незалежності кількість як планових ремонтів, так і відновлювальних робіт на об'єктах, пошкоджених ворожими атаками. У результаті кампанії до енергосистеми було додано 2,2 ГВт потужності. Ремонти не припинялися на період ОЗП та триватимуть і надалі.

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Герман Галущенко також зазначив, що цієї зими ворог змінив тактику атак на енергооб'єкти.

«Обстрілюються прифронтові як об'єкти генерації, так і підстанції. І це відбувається щоденно. Якщо минулої зими ворог атакував енергосистему всієї країни з метою досягнути блекауту держави в цілому, то цієї зими вони атакують енергосистему певних регіонів, насамперед промислових. Тобто через енергетику намагаються вплинути на економіку, для того щоб зупинити наші найбільші виробництва і відповідно вплинути на державу», — пояснив він.

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Очільник Міненерго нагадав, що два роки тому — вночі 24 лютого 2022 — об'єднана енергосистема України, яка з радянських часів була пов’язана з енергосистемами росії та білорусі, від'єдналася від них і вийшла в запланований ізольований режим.

«І за три години після того, як ми від'єдналися і відключили останню лінію, почалася війна. Тоді росіяни не атакували масовано енергосистему, але у нас було дуже багато пошкоджень, тому що всюди відбувалися бойові дії», — розповів міністр.

Галущенко підкреслив, що у ті дні Міненерго проводило щогодинні селекторні наради з представниками операторів системи розподілу електроенергії та іншими енергетичними компаніями.

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«Найстрашніше було, коли обленерго не з’являлися на зв’язку. Адже було не зрозуміло, що відбувається. Особливо з погляду роботи енергосистеми, адже в ізоляції вона більш вразлива. Проте енергетики витримали, зробивши величезну роботу», — зазначив він. Міністр наголосив, що через 21 день роботи в ізольованому режимі приєднання України до європейської мережі ENTSO-E відбулося в екстреному порядку. Це сталося завдяки зусиллям Президента України, який вів активні перемовини зі світовими лідерами, а також підтримці партнерів України в енергетичній сфері Європи і США.

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